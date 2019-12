El antecedente de Bonaveri con Colón en Superliga

El 8 de diciembre de 2018, Colón despedía el año con una contundente derrota 3-0 frente a Defensa y Justicia, en Florencio Varela. El cotejo pertenecía a la 15ª fecha de la Superliga 2018-19.

Ese partido se sentó en el banco Esteban Fuertes, marcando una tendencia sin fin desde que volvió José Vignatti a la presidencia del club: la interminable lista de entrenadores que pasaron, con varios parches de interinos, en este transitar del Sabalero.

Bichi debió poner la cara ante renuncia de Eduardo Domínguez. Apenas un año después, como si todo fuera una fotocopia, esta vez el piloto de tormentas es Pablo Bonaveri.

El ciclo de Pablo Lavallén es historia con derrota inicial y final frente a Aldosivi, pero en el medio avances en Copa Argentina (nunca antes el rojinegro en este formato había llegado a cuartos de final) y Copa Sudamericana, donde como es sabido tuvo la chance de sumar la primera estrella.

Si bien el acuerdo era que esté sentado los últimos dos partidos antes de conocer el sucesor, la paupérrima actuación del pasado viernes ante el Tiburón inclinó la balanza y Lavallén se despidió sin pena ni gloria de Santa Fe.

Este asterisco que Colón tachará frente a Arsenal era un partido que precisamente estaba programado para el sábado 9 de noviembre por la 13ª fecha de la Superliga. Entonces lo que hay a mano para salir del paso eran Bonaveri junto a Ariel Ferraro, hijo de Pancho, actual Director Deportivo del club.

Como DT de la Reserva, a pesar de llegar a las semifinales de la última Copa Santa Fe, no le están yendo bien las cosas a Bonaveri. Pudo cortar la racha con un 5-0 frente a Aldosivi pero actualmente los rojinegros están en el fondo de la tabla, con apenas 14 puntos (3 victorias, 5 empates y 7 derrotas).

Apenas debajo de la línea de los santafesinos están Atlético Tucumán, Huracán, Rosario Central y Aldosivi.

Ya en el presente año, Bonaveri acompañó la transición desde la llegada de Julio Comesaña, en otra decisión poco feliz de Vignatti, que apenas duró cinco partidos. Cuando el uruguayo da el paso al costado, asomaba el partido contra Racing, que llegaba como candidato y después ganaría la Superliga.

Marcelo Goux y Pablo Bonaveri tomaron el equipo superior que se presentó el 9 de marzo de 2019, en el Brigadier López. En una recuperación anímica importante, aquel partido los rojinegros casi dan el golpe, pero se les escapó el triunfo sobre el final.

Colón 1: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emmanuel Olivera, Guillermo Ortiz, Gonzalo Escobar; Gustavo Toledo, Matías Fritzler, Fernando Zuqui, Marcelo Estigarribia, Gabriel Esparza y Wilson Morelo. DT: Marcelo Goux.

Racing Club 1: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonado Sigali, Alejandro Donatti, Eugenio Mena; Marcelo Díaz; Matías Zaracho, Nery Cardozo, Guillermo Fernández; Lisandro López y Darío Cvitanich. DT: Eduardo Coudet.

Goles: PT 31' Wilson Morelo, de penal (C) y 43' Darío Cvitanich (R).

Cambios: PT 45' Tomás Chancalay x Gabriel Esparza (C); ST 0' Augusto Solari x Nery Cardozo (R); 13' Christian Bernardi x Alex Vigo (C); 29' Andrés Ríos x Renzo Saravia (R) y 38' Andrés Cadavid por Morelo (C).

Amonestados: Chancalay, Estigarribia, Escobar y Ortiz (C); Cardozo y López (R).

Expulsado: ST 33' Pablo Bonaveri, ayudante de campo (C).

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Brigadier López.

Ahora, nuevamente Colón debe terminar como puede un año, pero con un promedio que ahorca, con mucho frente de tormenta, solamente sabiendo que en 18 partidos estará su futuro y un largo camino que le espera en 2020 pero sin poder disfrutar de jugar un certamen internacional.