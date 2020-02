Como un hincha más: así vivió Brian Fernández su debut en Colón

Luego de coquetear en varios mercado de pases, donde en algunas oportunidades estuvo a punto de convertirse en jugador de Colón, Brian Fernández se dio el lujo de jugar su primer partido defendiendo la camiseta del equipo del cual es hincha fanático.

El Sabalero se vio beneficiado en este momento por la rescisión del contrato que el santafesino tuvo en Portland de la Major League Soccer de Estados Unidos y con sus ganas de jugar en Colón.

Es que el club estadounidense había desembolsado más de 11.000.000 de dólares para contratarlo, luego de haber brillado en Unión La Calera de Chile y en Necaxa de México.

El delantero no estuvo en el primer partido del año ante Central Córdoba por no haber estado habilitado, mientras que en la semana previa no fue a entrenar producto de un inconveniente particular, mientras que tuvo su bautismo de fuego frente a Banfield.

Ingresó en el segundo tiempo, pero desde lo futbolístico entregó muy poco, más allá que estuvo picante con sus declaraciones ya que no tuvo reparos en contar cuál fue el error que tuvo el equipo en el gol del colombiano Reinaldo Lenis que terminó con la victoria del conjunto del sur del Gran Buenos Aires.

Pero las cámaras de la transmisión televisiva se quedó con un fragmento de Brian donde se lo pudo observar cantando una canción de la hinchada. Dicho video se volvió viral y fue el gran dato de color que dejó su debut con la Sangre y Luto.