Hay que aclarar un par de puntos en la nómina que el club dio a conocer este domingo por la tarde en redes sociales. La más importante es que nuevamente figura el 10 rojinegro, con lo cual, como expresó días atrás el propio presidente, no hay razón, si la operación no se cristalizó, para que Pipo no pueda contarlo.

Por otra parte, de aquellos jugadores que venían tocados, Stefano Moreyra sigue en boxes, reaparece Thiago Yossen, sorprende la inclusión de Gonzalo Silva, casi sin protagonismo en este plantel por diferentes motivos. Asimismo, tanto José Neris como Jorge Benítez fueron ratificados en un listado que también vuelve a tener 23 nombres y apellidos.