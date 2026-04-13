El aviso de Colotto en Colón: "A mitad de año buscaremos reforzarnos para tener más jerarquía"

El director deportivo de Colón, Diego Colotto, confirmó que ya se trabaja en refuerzos y dijo que la cantidad de lesiones está dentro "de las circunstancias"

En un momento donde Colón lidera y alimenta la ilusión en la Primera Nacional , desde adentro buscan mantener los pies sobre la tierra. El director deportivo, Diego Colotto , habló en Sol 91.5 y dejó definiciones que marcan el rumbo: tranquilidad, proceso y planificación.

“Se arranca mejor la semana así ”, reconoció en relación al triunfo contra Racing de Córdoba, aunque rápidamente puso el foco en lo importante: “Tenemos que transmitir tranquilidad. Que el día a día sea el mismo para nosotros, pensando en cada fin de semana. Desde ya, la ansiedad de vernos bien en noviembre por parte de la gente no la podemos controlar, pero tenemos que transmitir tranquilidad".

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Colotto valoró el respaldo dirigencial y el presente del equipo, aunque evitó caer en la autocomplacencia: “Estamos en un proceso y los resultados acompañan por suerte. Pero claro que hay cosas por mejorar”.

Diego Colotto El director deportivo de Colón habló del presidente, el próximo mercado, las lesiones y la chance de sumar un psicólogo. Prensa Colón

Colotto juega al anticipo en Colón

En ese análisis constante, el área deportiva ya empieza a proyectar lo que viene. “Está en análisis el próximo mercado, más allá de los jugadores que llegaron y la reestructuración que se hizo. Seguramente a mitad de año buscaremos reforzar posiciones para potenciar la competencia y encontrar más jerarquía. Ya estamos haciendo análisis y seguimiento con la secretaría técnica", adelantó.

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Más allá del primer equipo, también hizo hincapié en el crecimiento estructural. Destacó el trabajo en la parte psicológica desde las divisiones inferiores hacia arriba y dejó abierta la puerta para sumar un profesional al plantel de primera en el futuro. "Vamos desarrollando la parte de la psicología de abajo hacia arriba. Hay una chica ya con reserva y otras con las menores. Estamos abarcando la parte más amplia. Lógico que estamos considerando la opción para el plantel profesional en algún momento. Es una parte importante trabajar lo mental y es preciso una persona idónea. Buscaremos en algún momento tener esa opción, pero hoy estamos abocados en tenerlo de abajo hacia arriba".

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Sobre las lesiones, otro tema sensible en cualquier plantel, explicó que existe un seguimiento permanente y coordinación entre las áreas física y médica. "Las lesiones son un tema que hablamos. Particularmente me gusta que el equipo sea tan intenso y superior a los rivales. Pero hay situaciones que se pueden ir dando. Hay trabajo y coordinación entre lo físico y médico, por lo que todo se sigue. Hay cosas que se pueden prever y otras no, pero estamos atentos a todo. Para mí, está dentro de las circunstancias de trabajo, pero hay gente que sigue todo para mejorarlo".

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Finalmente, Colotto dejó una reflexión que resume su experiencia en el club: “Colón es más grande cuando lo conocés desde adentro. La verdad que da gusto, es un club importante y que tiene mucho por mejorar, pero está en un nivel importante, más allá de la necesidad de volver a Primera. Queremos ir agregándole cosas en esta transición".