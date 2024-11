Crecen las dudas sobre el futuro de Diego Osella en Colón

LEER MÁS: Qué sucederá con los referentes del plantel de Colón

En la semana, UNO Santa Fe informó que estaba todo dado para la continuidad de Diego Osella como entrenador. Vale recordar que el Loco dirigió los últimos seis partidos de Colón, donde se sumó una sola victoria, y no se pudo conseguir el objetivo de seguir con vida para pelear por el segundo ascenso.

El hincha de #Colón, ¿está de acuerdo con la continuidad de Diego Osella como DT? — UNO Santa Fe (@unosantafe) November 7, 2024

UNO Santa Fe realizó una compulsa en la red social X, donde claramente el porcentaje es en contra de que Osella vuelva a tomar las riendas cuando el equipo del barrio Centenario encare el certamen desde febrero de 2025.

A Osella le muestran la puerta de salida en Colón

Más allá de que la información en el final de la semana pasada daba cuenta de la continuidad de Diego Osella como DT de Colón para 2025, en las últimas horas surgieron rumores muy fuertes sobre que se habría tomado la decisión de prescindir de sus servicios. Así lo dio a conocer Radio Gol (FM 96.7), en una información que no pudo ser comprobada por este medio, incluso se habla de una molestia muy importante del DT.

"Fue un fracaso deportivo, porque no obtuvimos el ascenso. Tuvimos muchos problemas, pero no es excusa. Para la gente y el socio, fue un fracaso. Me tocó estar muchos años en la B como jugador y si el club no está estable y con una base de inferiores, es muy complicado. Logramos estabilizarlo en gran parte, pero falta un montón. Es complicado ascender y mantenerse en Primera", remarcó el viernes pasado Víctor Godano en diálogo con LT10 (AM 1020).

De esta manera, crece la incertidumbre sobre cuál será el plan de Colón para el 2025, donde no toda la responsabilidad pasará por los dirigentes, sino que cumplirá un rol preponderante en tal objetivo el manager Iván Moreno y Fabianesi.