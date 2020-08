Cristian Bragarnik buscaría sacar a Rafael Delgado de Colón

Por el momento, Colón no recibió algo que convenza para desprenderse del lateral izquierdo Rafael Delgado. Esto atendiendo a que Independiente inició gestiones para sumarlo por pedido del técnico Lucas Pusineri, que lo puso como prioridad. El presidente José Vignatti reconoció la acción, pero bajó los decibeles. El Rojo no tiene dinero como para andar comprando y por eso analiza algunas variantes como propuesta. En Buenos Aires incluso indican que el representante Cristian Bagarnik intercedería para avanzar en la negociación.

El Sabalero es dueño del 50% del pase del zurdo, que llegó este año proveniente de Defensa y Justicia de la mano de Diego Osella. Desde el primer momento fue titular (lleva siete partidos), primero en su puesto natural de marcador de punta y en algunos pasajes como segundo zaguero.

Rafael Delgado.jpg Independiente busca convencer a Colón para el traspaso de Rafael Delgado. Prensa Colón

Sin embargo la relación entre el club y el futbolista tuvo un conflicto por las deudas. Fue uno de los primeros en enviar una intimación, obligando a que se cumplan con los atrasados. En beneficio de las partes, todo se llegó a un acuerdo y se hizo efectivo el pago. Un acto que calmó las aguas.

Pero que un grande como Independiente sea quién lo pretenda, hace dudar al jugador, que sabe que no depende solo de él, sino también a la entidad a la que se debe, en este caso Colón, que no tiene en los planes largarlo, a menos que haya de por medio algo sustancioso. Seguramente dinero no y fue así como entró a tallar una posibilidad de truque por Juan Sánchez Miño, con que no está cómodo en Avellaneda y la comunicación con la dirigencia es pésima.

image.png Se habla de un trueque entre Independiente y Colón por Rafael Delgado y Juan Sánchez Miño, respectivamente

De todas maneras, se trata de una mera versión. Acá también hay que ver qué dice el entrenador Eduardo Domínguez, que no tiene intensiones de salir a buscar un nuevo lateral izquierdo. Pero está claro que Sánchez Miño le gusta, ya que en otros mercados de pases lo pidió, pero no se pudo dar por lo económico. Ahora el escenario es diferente.

Entonces podría ser clave la irrupción de Cristian Bragarnik, que maneja los interés de Rafael Delgado. Eso sí, deberá tener la astucia para tentar a Colón. Este fin de semana puede ser un punto de quiebre para que el lunes pueda conocerse algo más firme respecto a si sigue en Santa Fe o se muda a Independiente. Momentos culminantes.