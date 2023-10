Vega toma confianza en Colón: "Lo importante es que estamos con vida"

Con apenas dos prácticas, muchos en Colón se preguntaban qué equipo iba a parar el nuevo DT Israel Damonte, que en conferencia admitió que no tenía planeado hacer locuras. Sin embargo, fue una formación que sorprendió, con esquema diferente y jugadores que no venían siendo opciones primarias. Uno de ellos fue Cristian Vega, que cumplió con creces ante Atlético Tucumán en la victoria 1-0, en el Brigadier López.

Botta, la "figura" que se repite en este Colón que no claudica y quiere quedarse en Primera

"Me sentí cómodo. La verdad que el cuerpo técnico me dio mucha confianza. Sabíamos que necesitábamos de todo el plantel, que debemos estar al pie del cañón y lo más importante es que se ganó", confesó en charla con los medios luego del partido, entre ellos UNO Santa Fe.

• LEER MÁS: Rubén Botta, la "figura" que se repite en Colón

Asimismo, confesó tras el arribo del sustituto de Pipo Gorosito: "Tenía poco por trabajar y quizás se habló más de lo que se pudo hacer. Tuvimos solo un día y medio, y se enfocó en generar mucha confianza en cada uno de nosotros. Es un técnico que te motiva y está todo el tiempo "pinchándote" de que somos buenos jugadores y que por algo estamos donde estamos. Que debemos confiar y volver a nuestra fuentes, que seguro así nos irá bien".

• LEER MÁS: Los dos jugadores que podría recuperar Colón ante Banfield

"Veníamos de semanas complicadas. No es bueno cuando se va un cuerpo técnico, porque nosotros somos parte también y quizás es por culpa nuestra que se deban ir. Eso no es cómodo, pero no podíamos quedarnos en lo que pasó y teníamos que mirar hacia adelante, con cuatro partidos importantes y pasamos el primero", agregó.

• LEER MÁS: El poderío de Colón jugando en el Brigadier López

En el final, Kily admitió: "Tomamos todos los partidos como finales. Por ahí las cosas no nos salían, pero esto es fútbol y lo importante era que estábamos con vida. Hay que seguir trabajando y mejorando".