"Cuando me tocó, no fui el Picco que quiero ser en Colón"

Leonel Picco habló con Sol Play (FM 91.5), donde comenzó contando: "Me sentí cómodo, obvio que hay muchas cosas por mejorar. Hacía mucho tiempo que no jugaba. Creo que hice un partido correcto, soy muy autocrítico. El partido con Sarmiento no lo hice de una buena manera. Siento que me tocó muy poco y cuando me tocó no fui el Picco que quiero ser, pero tampoco lo hice muy mal. Tengo que volver a empezar a ser el que era antes".