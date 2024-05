"Cuando quise volver a Colón para recuperarme, no me dejaron"

Por ello, el volante cordobés levantó el teléfono y se comunicó con la dirigencia que en ese momento encabezaba José Vignatti. Pero no tuvo respuesta y por ello no se concretó la vuelta.

Sin embargo, el futbolista que fue campeón con la camiseta rojinegra, pudo concretar su sueño y eso sucedió por el llamado del presidente Víctor Francisco Godano.

En diálogo con Aire de Santa Fe 91.1, Bernardi se refirió al presente que atraviesa, pero también confirmó que el año pasado no lo dejaron retornar al club, apuntando contra la gestión de Vignatti.

La palabra de Christian Bernardi

En el inicio de la charla, habló del presente que vive el equipo: "Es una categoría muy dura, donde por ahí el juego no es tan vistoso. Lo más importante es entender lo que se está jugando y cómo jugarlo. El mensaje del entrenador se entendió muy rápido", tiró.

Respecto a su situación personal indicó: "Uno siempre quiere jugar y trabaja para eso. En la última etapa acá me había acostumbrado a jugar siempre. Apoyar a veces desde afuera es todo un desafío interno. El entrenador dirá para qué estoy, si hay que esperar un poco más, sabiendo que el equipo siempre está por delante".

A la hora de referirse a su problema de salud expresó: "Síntomas no tuve nunca, se me detectó por los estudios de rigor que te hacen cuando llegás a los clubes. Uno está bien y se siente bien. cuando fui a Brasil me detectaron las arritmias y determinamos que había que parar un tiempo. Fue una situación media compleja porque me sentía bien, pero los estudios no indicaban lo mismo".

Un palo para la anterior dirigencia de Colón y el agradecimiento a Godano

Y en otro tramo de la charla, habló sobre su frustrada vuelta en 2023: "Tenía varias propuestas sobre la mesa, estaba libre. Pasaron varias cosas en el medio cuando me fui. Me tocó quedar libre, en su momento quise volver a recuperarme en el club y no me dejaron", sentenció.

En cuanto a la manera en la que se concretó su vuelta contó: "Después de las elecciones, el 'Bicho' Godano me llamó y me dijo que quería que forme parte de este grupo, y yo le respondí que sería un honor para mí. De las opciones que tenía, volver era la mejor para mí".

Y para finalizar manifestó: "Sabía que iba a tener una adaptación y acá me iban a tratar mejor que en otro lado. Hubo otros actores importantes en mi llegada, por ahí en otro momento lo diré. El presidente se comunicó conmigo y acá estoy".