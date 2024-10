Cuándo se jugaría el cruce entre Colón y All Boys en el Reducido

Así las cosas, el partido del Reducido se disputará en el estadio Isla Malvinas de Floresta (se jugará en esta instancia a un solo encuentro) y en caso de empate avanzará All Boys por tener ventaja deportiva. De esta manera, Colón deberá ganar para acceder a los cuartos de final en busca del segundo ascenso a Primera División.

Los ecos de la gran definición de la Primera Nacional

Después de un fin de semana vibrante, ya quedaron todos los cruces definidos: Aldosivi y San Martín de Tucumán jugarán la final por el primer ascenso, con fecha y horario a confirmar.

AllBoysColón.jpg Prensa All Boys

Por su parte, los cruces de los octavos de final en el reducido también quedaron definidos y Brown de Puerto Madryn perdió la categoría y jugará en el Federal A. Mientras que el segundo descenso saldrá entre Brown de Adrogué, Atlético Rafaela y Talleres (RdE), los primeros dos antes jugarán un desempate.

El reducido se confirmaron los cruces de: Deportivo Madryn vs. San Miguel, Nueva Chicago vs. Racing de Córdoba, Gimnasia (Mendoza) vs. Estudiantes (BA), San Telmo vs. Gimnasia (J), All Boys vs. Colón, Quilmes vs. Defensores de Belgrano y San Martín (SJ) vs. Gimnasia y Tiro (Salta).

Día y horario tentativo para el cruce entre Colón y All Boys

Colón conoció este domingo que sur rival en la primera instancia del Reducido será All Boys, que le ganó como visitante a Atlanta por 1-0, y pasó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con lo cual finalizó en el cuarto lugar de la Zona A de la Primera Nacional.

En las próximas horas se dará a conocer todo el cronograma, pero por lo que se maneja desde Buenos Aires, se indica que dicho duelo entre Colón y All Boys, en el estadio Islas Malvinas de Floresta, se disputaría el lunes 4 de noviembre, a partir de las 21.