¿Cuándo vuelve Facundo Garcés a jugar en Colón?

El defensor modificó su postura de no querer jugar más con la camiseta de Colón, pero aún resta una charla determinante para que se confirme su vuelta

Facundo Garcés entrena con el plantel de Colón pero no está en la consideración del entrenador Iván Delfino. Y eso se debe a que el jugador expresó públicamente que no volvería a ponerse la camiseta rojinegra, luego de que la dirigencia no aceptara la oferta del Alavés de España.