En cuanto a cómo fue tu reacción cuando se te dio esta oportunidad de venir a Colón, Damián Batallini destacó: "La verdad que no lo dudé, como te digo, cuando me llegó la oportunidad, a pesar de que tenía varias opciones, tenía muchas ganas de estar acá. Estoy contento, con ganas, de comenzar, de que sea un buen semestre y que estén contentos todos los sabaleros".

"Me convenció el proyecto. Obviamente hablaron con mi representante en la parte directiva. A Pipo Gorosito lo conozco, que también estuve con él en Argentinos y la verdad que fue algo positivo para mí. Tenía muchas ganas de estar acá y las ganas obviamente mía y después del arreglo de todos, que esté acá es importante, así que estoy feliz. Ojalá que podamos hacer un gran semestre y poner al sabalero donde se lo merece", agregó Damián Batallini.

En cuanto a cómo se encuentra desde lo físico y futbolístico a su llegada a Colón, Damián Batallini reveló: "La verdad que bien. Estoy en el momento de mi carrera muy bien. Vengo de México, de tener mucha experiencia, de jugar en un club tan grande como Independiente también. Vengo a aportar mi granito de arena, a sumar, obviamente, donde me toque. Ojalá que podamos levantar esto, que obviamente capaz que no vienen las cosas bien, pero sé que lo vamos a sacar adelante y ojalá que arranquemos con el pie derecho".

Sobre si pudo hablar con Néstor Gorosito, Damián Batallini reconoció: "No, todavía no pude hablar con Pipo, la idea es conocer primero a los compañeros, estar con Pipo, poder hablar y poner los objetivos que tengamos de acá en adelante. Vengo a aportar mi granito de arena y siempre dándole lo mejor".

Y la nueva cara de Colón, agregó: "Más allá que estaba en México al fútbol argentino siempre lo seguís viendo. A pesar de que vos te vas afuera, siempre seguís el fútbol argentino. Muchos jugadores quieren estar acá. Hoy tengo esta posibilidad de estar de nuevo en el fútbol argentino, en un club tan grande como Colón. Es un orgullo, así que como te digo, ojalá que lo hagamos de la mejor manera. Vamos a dar lo mejor y tratar de poner al Sabalero donde se merece".

En cuanto a si es una revancha por su anterior paso que no fue le mejor en el fútbol argentino, Damián Batallini opinó: "No sé si es revancha porque la verdad es que, gracias a Dios, vengo haciendo las cosas bien, tanto en México como acá en Argentina. Independiente y Argentinos juniors. Vengo a aportar lo mío, de mi experiencia, de mi característica, a tratar de dar lo mejor. Ojalá que este momento, que está pasando el club lo podamos levantar y que las cosas vengan de la mejor manera".

Más adelante, sobre el puesto donde Damián Batallini se puede desempeñar en Colón, reveló: "Me siento más cómodo obviamente de extremo, que donde lo hice casi siempre. Pero puedo jugar atrás del 9, de volante. Donde me necesite Pipo, la verdad que voy a estar a disposición. Tengo capaz esa característica de ser un poco polifuncional, de tratar de jugar donde me pongan. Pero donde más cómodo me siento es por afuera".

"Colón es un equipo muy grande, ganó hace poco el torneo. También es un desafío lindo para mí venir a la provincia de Santa Fe. Entonces fue algo positivo. Después, hablé con muchos colegas, amigos, compañeros, y me dieron la mayoría referencia muy buena del club, de Colón, de la gente, de todo en el entorno. Entonces, no lo dudé un segundo. A pesar de las propuestas que tenía, tenía muchas ganas de estar acá. Y gracias a Dios hoy estoy acá", indicó.

Sobre si ya conoce a otros jugadores del plantel de Colón, Damián Batallini contó: "Con Vega, con Ibáñez... A pesar de que somos también rivales, a muchos los enfrenté y la relación está buena porque siempre está".

"Voy a dar lo mejor. Como todos los chicos que están en el club, obviamente, los que van a venir a sumar, vamos a dar lo mejor. Y, como te digo, poner a Colón donde se merece, donde tiene que estar porque es un club grande y, obviamente, el más grande la ciudad", cerró Damián Batallini.