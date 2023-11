Israel Damonte, DT de Colón, se prepara para su segundo partido ante Banfield en esta búsqueda por mantener la categoría. La empresa no es sencilla porque a la par hay varios clubes compitiendo por el mismo objetivo.

En diálogo con la radio de UNO FM 106.3 reconoció que "nosotros tratamos de intentar en dos días poder meternos en lo anímico, el equipo no estaba bien, sabíamos que Colón de local se hizo fuerte, está entre los cuatro primeros de esa tabla. La urgencia es otra tabla con un proceso más largo, es momento de tener a los jugadores bien de la cabeza, fuertes, con ganas, que compitan. Colón tiene muy buenos jugadores, que sea un equipo difícil para cualquiera".

Más adelante admitió que "necesitamos lograr el cero, que no nos conviertan, en el último partido lo pudimos conseguir, Colón había sufrido goles de contra y pelota parada. Tratamos de tocar cosas, atacar por fuera, atacando con laterales-volantes, con dos hombres de referencia y Rubén Botta que pueda jugar. Hay que llegar con vida al final".

Damonte también puntualizó que "pasamos a algunos equipos, nos alcanzaron, estamos un poquito mejor que la semana pasada. Mi idea de juego lo tiene el plantel, yo busco competir, estar juntos, bien posicionados, tener vigilancia desde lo defensivo, para adelante hay jugadores de buen pie. Siempre arrancó ganando. Lo bueno no hay que tocarlo, trabajar lo anímico, que sepan que son buenos. Muchas veces no alcanza, muchos no están acostumbrados a pelear ahí. Contra River el equipo tuvo energías para hacerlo".

LEER MÁS: La estadística que Colón debe mejorar con urgencia

En otro tramo de la charla subrayó que "en Sarmiento competimos, en Colón veníamos a hacerlo. Hubo partidos que nos tocó perder más de lo que ganamos. Ser lo más simple posible para no confundir tampoco al plantel".

Damonte2.jpg Israel Damonte habló con UNO 106.3 en la previa del duelo entre Colón y Banfield. José Busiemi / UNO Santa Fe

Cuando le preguntaron por la recta final del campeonato, el orientador rojinegro dijo que "Colón depende de sí mismo, si ganamos los tres y los otros también habrá un desempate. Es difícil para todos. Hay que ir paso a paso, de visitante le costó, ganó solo el primero. Iremos a buscar con inteligencia, pensando y correr. Si logramos los tres puntos en Santa Fe podríamos cerrarlo y asegurar la permanencia. Eso lo pienso yo. No quiero hablar de los arbitrajes, no lo podemos controlar, lo hablé con los jugadores".

Mirando el partido del lunes, Damonte soslayó que "intentamos darle estabilidad defensiva al equipo, no lo teníamos a Moreyra con Tucumán, el único volante central era Vega, los demás son para jugar con otro al lado: Perlaza, Cardozo Lucena o Álvarez. Posicional era Kily, hizo un gran partido, en el segundo tiempo se cansó. Ahora tengo otra opción con el regreso de Chicho, puedo utilizar a los dos".

Con la posible vuelta de Goltz, expresó que "seguramente le darán una fecha, es un jugador de experiencia. Conti hizo un gran partido, Garcés es el capitán del equipo. Veremos y en base a eso, también evaluaremos a Meza que salió por una molestia. Buscamos poner a Pierotti, no lo puse de cuatro, jugó de lateral/volante. No juego con extremos, es un jugador de ataque. Busqué la posibilidad de ampliar la diferencia, con puntas, Botta y Pierotti. Faltando pocos minutos y optamos por un marcador".

