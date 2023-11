¿Damonte mantiene el esquema o arriesga y lo modifica?

El domingo a Colón no le sirve otro resultado que el triunfo. En consecuencia, el interrogante que se presenta de cara al partido con Talleres, es saber qué esquema táctico dispondrá Israel Damonte. En los dos encuentros que lleva dirigiendo al Sabalero arrancó con un 5-3-2. Sin embargo, para jugar el segundo tiempo ante Banfield se inclinó por un 4-3-1-2.

El experimentado zaguero y uno de los referentes que tiene este plantel, no fue de la partida ante Atlético Tucumán por estar suspendido y posteriormente fue al banco contra Banfield. Pero sabiendo de un contexto complejo, la experiencia de Goltz para este tipo de partidos puede ser importante.

De allí que es una chance que Goltz esté desde el arranque y podría salir Rafael Delgado. La otra opción es directamente lo que definió Damonte contra Banfield, es decir el ingreso de Gian Nardelli en lugar de Eric Meza. Y es que el jugador que por características mejor puede adaptarse al lateral derecho es Nardelli.

Suena ilógico que por ejemplo Damonte lo corra a Garcés al lateral derecho para la inclusión de Goltz. Frente a Atlético Tucumán, cuando Meza no salió a jugar el segundo tiempo, el entrenador incluyó a Santiago Pierotti, pero está claro que no es su posición natural y que no rindió.

Por ello, parece difícil que repita el experimento. Sin Meza ni Espínola, lo más parecido a un lateral es Nardelli. Por ello, el principal interrogante pasa por saber quien será el reemplazante de Meza, para así terminar de definir el esquema, sabiendo Damonte que a Colón solo le sirve ganar y que eso implica arriesgar un poco más.