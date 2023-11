Damonte no brinda pistas, pero Colón repetiría el equipo

El DT de Colón Israel Damonte no ofreció indicios respecto al equipo que jugará ante Vélez. No obstante, su idea sería repetir el equipo que le ganó a Talleres

El técnico de Colón no ofrece pistas sobre la formación, pero podría repetir la que viene de ganarle a Talleres.

Israel Damonte viene preparando desde hace dos semanas el partido trascendental que jugará ante Vélez. Y es por ello que el entrenador de Colón viene haciendo hincapié en el aspecto táctico con trabajos puntuales, más allá de no realizar la habitual práctica de fútbol.

Lo cierto es que a dos días del choque frente al Fortín, el técnico rojinegro no ofreció indicios en relación al equipo que saldrá a jugar el partido. No obstante, se especula con que sería el mismo que viene de golear a Talleres. La muy buena actuación de Colón dejó conforme al entrenador y aparte dos posibles titulares no se recuperaron.