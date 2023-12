El departamento de prensa de Colón confirmó que Israel Damonte y el plantel no iban a hablar luego del descenso en Rosario. Final de ciclo para casi todos

Rosario es una ciudad que no le cae bien a Colón cuando se trata de un partido límite. Perdió los dos desempates e, indefectiblemente, perdió la categoría. Sin embargo, en este caso ante Gimnasia, lo hizo mostrando muy poco, como a lo largo de toda la temporada. No estuvo a la altura cuando había que dar un plus y lo pagó caro.