Darrás: "Para Domínguez Colón es un riesgo y un desafío"

La pelota en el fútbol mundial se encuentra parada como consecuencia de la pandemia del coronavirus, con lo cual los clubes, federaciones y asociaciones tienen que agudizar el ingenio para tratar de resistir ante la crisis económica que esto conlleva. Horacio Darrás, vice 3° de Colón, se refirió a todos los temas de actualidad y reveló cuál es la situación del club, y su postura ante los cambios que se pretenden implementar en el fútbol argentino.

En diálogo con Radio Gol (FM 96.7), Darrás comenzó hablando del aniversario del club, que se festejará el 5 de mayo: "Independientemente que no haya sido en cuarentena, no está permitida la masividad de gente como convoca siempre Colón, en base a esto se tomaron algunas medidas, con lo cual se realizará a través de las redes sociales. Vamos a utilizar todos los recursos y en la semana previa trabajaremos con algunas cosas para ir entreteniendo a la gente, pero sobre todo para que también estén ocupados. Nosotros tenemos el slogan "Colón no se detiene". Es que el club se sigue moviendo, los jugadores profesionales en sus domicilios haciendo la parte física. Ayer publicamos a Emmanuel Olivera, y lo irán haciendo otros jugadores para convocar a la masa sabalera. Seguramente la gente en su balcón o en su casa estarán festejando y por supuesto que todos juntos en las redes".

Sobre la incertidumbre a nivel mundial que se vive con el coronavirus y la realidad sabalera, Darrás destacó: "Uno tiene que ir acomodando el cuerpo en el día a día, por más que uno haga un diagrama de trabajo se va modificando. Todo conlleva a que no solamente el fútbol será el que quedará herido, sino que será para todos, para los que tengan un negocio chico, mediano o grande. Todos tenemos que tener ideas claras, saber sacar nuevas oportunidades. Lo que pasó ya pasó, pero tiene que haber modificaciones, con nuevas ideas y expectativas, y saber esperar y colaborar. Nosotros somos los dirigentes y los que tenemos que manejar el barco en Colón, también tenemos se esperan decisiones importantes de FIFA y AFA, que conllevará que Agremiados y los jugadores seamos todos uno solo. Uno no puede en esta instancia creer que salvará algo, esto es una sumatoria de ideas y una comunión de ideas para sacar adelante todo esto".

Luego, se refirió a la decisión que tuvo el club de poner a disposición las instalaciones del club ante la crisis sanitaria y dijo: "Fue una decisión de la CD, ante cualquier necesidad que tenga el gobierno provincial en relación a lo que se está viviendo con el coronavirus".

Más adelante habló de la ayuda que se le pedirá al gobierno nacional y Darrás indicó: "La parte contable está llenando todos los requisitos y lo que piden las reglamentaciones que se piden para solicitar el recurso, todos lo harán. Se necesita ayuda para hacerle frente a los gastos que se ven reducidos, no hay que olvidarse que la gente tiene necesidades inmediatas. El fútbol pasa a ser una cosa, donde hay mucha pasión pero primero están las necesidades básicas, la inmediatés de cada uno".

Eduardo Domínguez 2.jpg Horacio Darrás contó cómo convencieron a Eduardo Domínguez de regresar a Colón.

También opinó sobre la situación de los jugadores en este momento, ya que varios clubes redujeron los salarios y tiró: "Nosotros con los jugadores profesionales estuvimos hablando, esto tiene que ser una decisión unánime y homojenea entre el fútbol argentino y Agremiados. Creo que se tendría que determinar entre FIFA y AFA que los contratos vigentes deberían tener una prórroga, ya que hay contratos a vencer, también uso de opción de compra y este año casi no los vimos jugar, lo que puede poner en duda los pasos a seguir. Hay un montón de ítems a resolver, el jugador que es tuyo que se podría perder porque se le vence el contrato y no lo pudiste mostrar. Se juntan un montón de factores, no solo el jugador que queda libre por préstamo, sino también se pueden perder seis meses de patrimonio con aquellos jugadores sobre los que uno es dueño".

En otra parte se lo consultó a Darrás por el regreso de Eduardo Domínguez y dijo: "En diciembre hicimos un intento para traerlo pero estaba en otra cosa y nos dijo que no era el momento. Ahora Vignatti y la CD decidieron traerlo, dijo sí en un momento muy complicado, donde muchos dirían que no. Es un riesgo pero también un desafío para él".

En cuanto a Brian Fernández, opinó: "En esta semana se optó para que vaya a su domicilio con su familia, entonces como todos los jugadores trabaja en su casa. Hay que estar todos los días siguiendo el tratamiento, es una muy buena persona, pero está muy bien rodeado hoy y en el día a día va mejorando todo, le sirve a Colón como institución pero sobre todo a él como persona".

Por último opinó sobre cómo imagina el regreso del fútbol y tiró: "Lo estamos viendo. Eso no está supeditado al fútbol, sino al gobierno nacional que decidirá cuándo se producirán las diferentes aperturas. El fútbol, como dijo Lammens, se verá bien cuáles son las alternativas, si se volverá a entrenar, de qué manera, si vuelve el fútbol, si será solo por TV, sin público".