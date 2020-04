Leo Díaz: "En condiciones normales Colón no perdía la final"

Leonardo Díaz se convirtió en un arquero histórico para Colón, ya que logró el Ascenso a Primera División después de 14 años, pero además integró el equipo que logró el subcampeonato en 1997, que jugó por primera vez una Copa internacional como la Conmebol y también la Copa Libertadores.

Por ello, pese a haber surgido en Newell's, está plenamente indentificado con Colón y además tuvo otra etapa en el club pero como entrenador de arqueros, primero con el cuerpo técnico de Pablo Morant y posteriormente con Darío Franco. En la actualidad trabaja junto a Lucas Pusineri en Independiente.

Por estos días, Leo Díaz está en Rosario junto a su familia cumpliendo con el aislamiento social y obligatorio y en charla con Radio Gol 96.7 revivió aquellos buenos momentos que pasó en Colón y además opinó sobre aquel partido que el Sabalero jugó por la final de la Copa Sudamericana.

"Tengo muy lindos recuerdos, del club, la ciudad, la gente, la hinchada, recuerdos que quedan en la memoria de todo jugador, el Ascenso que logramos en 1995 fue increíble, quedamos en la historia de Colón. Siempre son gratos esos recuerdos, fueron casi nueve años de trayectoria y continuidad, siempre voy a estar agradecido a la oportunidad que me dieron. Cuando uno mira atrás se da cuenta que no era un camino fácil, pero todo lo que se logra es en base a esfuerzo, perseverancia, constancia y sacrificio", manifestó el exarquero.

"Yo soy oriundo de Santa fe mi familia es de Santa Fe, mis primos, mis tíos, mi hermano Rafa vive en Santa Fe, pero por cuestiones laborales de mi papá nos fuimos a Rosario, Yo debuté en Newell's en el 92 o 93, fui mucho tiempo suplente de Scoponi y tuve la suerte de estar en el plantel que integró Diego Maradona. Pero con el tiempo me salió la posibilidad de atajar en Colón y acepté la propuesta, me acuerdo que fuimos con el Coco Ameli. Y ahí comenzamos a recorrer el camino difícil que era ascender y que por suerte pudimos conseguirlo", relató.

A la hora de hablar de su segunda etapa en el club contó: "Yo estuve como entrenador de arqueros en la etapa de Pablo Morant que fue un interinato. Y después estuve con Darío Franco todo un torneo, en donde perdimos la chance de clasificar a la Sudamericana en el partido con Belgrano en Córdoba. Después de eso me fui. Son decisiones que uno toma en relación al trabajo y la vida personal, se dieron las cosas para que me vaya y me fui. Pero uno siempre se replantea la chance de colaborar con el club. Colón fue como mi segunda casa, aunque hoy trabajo en Independiente con Pusineri".

Consultado por Leonardo Burián opinó: "Me gusta Burián, es un arquero que le sienta bien al equipo, tiene experiencia, cualidades. Tiene buena reacción, voz de mando, es un arquero que cumplió y que esta en un nivel alto, no cualquiera llega a una final de la Copa Sudamericana. Sin dudas que estuvo a la altura de las circunstancias".

Por último a la hora de hablar sobre la final perdida aseguró: "Fue un partido increíble, en condiciones normales y sin desmerecer al rival, Colón no lo perdía por las características de sus jugadores. En el mano a mano el jugador argentino tiene mayor fortaleza, pero se dieron circunstancias especiales, se erró un penal, la lluvia, condimentos que no lo favorecieron a Colón. Y lo de la gente es un párrafo aparte, no cualquier hinchada lleva 40.000 personas a otro país. Muy pocas instituciones pueden hacerlo, por eso a Colón y a su gente hay que tenerlo bien arriba".