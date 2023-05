"El proceso, en relación a mis defendidos, sigue en curso. Estamos en plazo para recurrir de manera directa a la Corte Suprema de la Provincia, cosa que haremos en las próximas horas. Las condenas no están firmes, las cuestionamos duramente por una inaplicabilidad de la ley de Violencia Deportiva, entre otras cosas y a eso se suma las declaraciones que realizó Nano Leiva", comenzó contando.

Para luego agregar "Horacio Darrás sigue siendo vicepresidente de Colón, y Lucas Paniagua sigue siendo vocal. Horacio está con una licencia vigente, totalmente innecesaria, porque él esta imposibilitado de ejercer su cargo. En el caso que la Corte decida dar lugar al recurso que vamos a plantear, automáticamente estarán en condiciones de seguir ejerciendo el cargo, como lo hacían antes de todo esto".

"Esta investigación se inicia un año antes del último hecho. Un personal de seguridad denunció la presencia de ciertas personas en el predio y se inició un trámite. Y cuando lo del apriete toma estado público, el representante del Pulga, el señor San Juan, trató de obtener una ventaja económica para rescindir el contrato e irse por otro lado", aseguró Abraham.

Y en relación a lo que sucedió luego del apriete de la barra, indicó: "La fiscalía lo toma de oficio y llaman a declarar en carácter de testigos al Pulga Rodríguez, Marini, Goltz, Delgado, Wanchope Ábila y Sciacqua. Y ninguno aportó algún dato que pueda entrever algún tipo de coacción o amenaza, no existió una acusación directa y dijeron que no conocían a nadie".

"No sé si Wanchope o Goltz dijeron que lo sucedido es habitual en los clubes. Supuestamente hubo una segunda declaración del Pulga, que no existe porque no está en la causa, fue todo una mentira de San Juan. Generó una situacion gravísima de la que hoy todavía tenemos consecuencias", sentenció.

En otro tramo de la charla, reveló: "El proceso continúa, lejos está de terminarse. Recién empezó, hay personas detenidas, gente con condena como Horacio y Lucas, pero la prueba que parecía que estaba no es tal. Y si toman las declaraciones de Leiva, él manifiesta que no cometió delitos y si lo hizo, el jefe es Vignatti que le prometió y le dio las cosas".

"La información medular en la declaración de Leiva, es que afirma que no cometió un delito. Leiva declara como imputado, varias cosas que dijo están en el expediente y fueron probadas. Por lo cual, intuyo que la fiscal Urquiza va a citar a Vignatti y a los demás dirigentes, luego de las declaraciones que hizo Leiva", detalló Abraham.

En la parte final de la nota, manifestó: "A Darrás lo sacan esposado, dos días después de que fue a declarar al MPA, en medio de un show mediatico, se los pudo citar y decirles cuales eran las imputaciones. Hubo dureza para con algunos, pero tenemos que escuchar a los otros, ni Lucas ni Horacio decidían ni disponían del pratrimonio para pagar cuatro cirugías, no creo que Leiva tenga los recursos para eso".

Y finalizó: "Si las pagó Vignatti de su bolsillo no me importa, el problema es si lo pagaron con plata del club. La fiscalía tiene la obligación de citar a José (Vignatti) y al resto de los dirigentes a dar explicaciones. Yo no pido que se los impute, pero sí que respondan sobre lo que dijo Leiva y otras cosas que están en la causa".