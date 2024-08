De Paoli: "Necesitamos más que nunca al hincha de Colón"

LEER MÁS: Qué otros jugadores buscarían una salida de Colón

Y el DT de Colón, agregó: "Hay una mala racha, no es una cuestión de Delfino, ni de De Paoli ni de los jugadores, hay una turbulencia... Le pedimos a los hinchas que haya un poco de paciencia y que llenen la cancha, ojalá podamos quebrar la racha".

En cuanto a cómo encontró el plantel en el inicio de su gestión en Colón, De Paoli destacó que "lo imaginaba, pero tampoco quise intervenir y abrumar con mi estilo. Hice algunos cambios, el fútbol sin vestuario no hay metodología, hay un vestuario que está golpeado. Desde el momento en que diagnosticamos lo mental, estuvo lo mental sobre lo táctico. En Salta se jugó como quiso el rival, vamos a ver otro escenario, otro rival, vamos a jugar contra el puntero".

"En la ida Gimnasia de Mendoza le cortó el invicto al Colón puntero, es un rival que conozco mucho, es un gran desafío. El hincha y los jugadores no la están pasando bien, imaginaba esto. Necesitamos que los primeros 20 minutos lo metamos en un arco. Creo que esta semana vamos a cortar la racha", agregó Rodo De Paoli.

En cuanto al sistema táctico que utilizará, De Paoli dijo: "El dibujo táctico es el que utilizo siempre, ante Gimnasia y Tiro el que utilizamos falló, pero no estuvimos bien. Vamos a jugar con el 4-4-2".

Sobre los cupos que se abren para sumar un refuerzos para Colón, De Paoli dijo: "Joel Soñora hoy entrenó, estamos esperando ultimar detalles, lo tuve en Independiente Rivadavia, es un refuerzo de lujo, sé la clase de persona que es. Por Kily Vega se nos abre un cupo, veremos, si no es Matías Palavecino buscaremos otro extremo, aunque podremos buscar otro puesto debido a la llegada de Soñora".

Luego, se lo consultó sobre si estaban pensando en incorporar un psicólogo, o coaching deportivo en Colón, y el DT afirmó: "Se habló y estamos abiertos y dispuestos a eso, pero me parece una falta de respeto a los jugadores de venir a endosar un problema, mas allá que creemos mucho en las emociones. Estuvimos en una semana profunda en cuanto a las emociones, pero no descartamos que venga gente a darnos otras herramientas"

El envión anímico de De Paoli y la situación de varios jugadores del plantel

"Brian Farioi tuvo una semana extraordinaria, tengo muchas expectativas, lo conozco. Es un grandísimo jugador, por eso se ganó un lugar. Me hablaron maravillas de su perfil y su persona, creo que nos puede dar mucho. José Neris será titular a pedido de mucha gente, a pedido de él, de nosotros y del universo Colón, que quiere ver al jugador que triunfó en Peñarol. Nos puede dar mucha presión arriba, lo hace como ningún otro en el fútbol argentino, eso va a contagiar a la gente".

Y, luego, De Paoli indicó: "Cuando llegamos no quisimos intervenir por respeto al vestuario y a los jugadores, la lógica era asumir después de Salta pero íbamos a perder tiempo. Lo importante es cómo termina y no cómo arranca. Pero no hay recetas mágicas, el cuestionamiento será porque no se logró el resultado, el partido estoy convencido que si no estás bien de la cabeza no podés desarrollar un plan de juego. Tuvieron una gran semana desde la cabeza".

Mientras que sobre cómo piensa levantar a Colón, De Paoli contó: "Entrenamos mucho en un equipo más asociativo, con pases con más intención, hubo en Salta pases que no terminaron en nada. Hoy se lo ve como el equipo de las primeras siete u ocho jornadas. Jourdan estaba en el banco, pero en el arranque marcaba goles. Talpone y Prediger es una gran sociedad, a Guille lo estamos recuperando, Toledo es goleador del equipo, y tenemos muchas expectativas en él. Tenemos que recuperar a Teuten, con el acompañamiento e la gente y este lavado de cabeza y de juego se verá a un equipo que tendrá más de lo que creíamos".

Por último, cuando se lo consultó por el nivel de Nicolás Delgadillo, expuso: "Son esos jugadores como Nazareno Solís que está en Gimnasia de Mendoza, que venía bajo y ahora está muy alto. Necesitan continuidad. Con Delgadillo pasa algo parecido, necesita confianza. Con él en este partido creemos que vamos a lograr la confianza esperada".