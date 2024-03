Delfino: "Colón fue al frente y estoy tranquilo con eso"

"Fuimos muy superiores. El único tiro de ellos fue el penal. No estuvimos finos para la definición y nos costó encontrar las segundas pelotas. Igulmente el equipo no se cayó después del gol de ellos y siguió buscando, con varias claras, pero no acertamos e hicimos figura al arquero rival", expresó en conferencia el DT de Colón, Iván Delfino, luego de la igualdad como local de este domingo ante Aldosivi 1-1 por la fecha 6 de la Primera Nacional.