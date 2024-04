Delfino: "Colón fue superior pero no estuvo fino"

Como luego de cada presentación de Colón, Iván Delfino brindó la habitual conferencia de prensa donde se refirió a lo que fue el empate ante Temperley, y lo que representa para la pelea por el ascenso.

La palabra de Delfino tras el empate de Colón

"El partido fue complicado, nos cortaron los circuitos de juego, estuvimos pastosos, no estuvimos finos, sin embargo tuvimos ocasiones de gol. El equipo fue sin ideas pero fue. Encontramos un poco de espacios con Christian (Bernardi) por Ale (Alexis Sabella). Tuvimos una con Talpone, otra con Lago. El arquero fue figura. Son partidos, lo pudimos acomodar en lo táctico en el segundo tiempo, fue peleado, pero en las áreas fuimos superiores pero sin marcar las diferencias", comenzó diciendo Iván Delfino sobre el empate de Colón ante Temperley.

E Iván Delfino agregó: "Nos faltó el gol, en el primer tiempo tener más paciencia, no tuvimos el ritmo que queremos, no tenemos que sumarnos al rival ni a lo externo".

Mientras que más adelante, Delfino indicó que "la función específica de Braian Guille depende mucho de la claridad que tengan nuestros volantes, pero hoy no tuvimos, siempre estuvimos de espaldas. Se entregó y todo, pero no tuvimos la claridad para asistirlo. Temperley jugó de local 20 metros más adelante y hoy lo hizo 20 metros más para atrás. Siempre hay cosas para corregir. Este equipo hace dos meses que está junto, pero la exigencia es grande. El grupo es ganador, estamos todos cabizbajos, no es para estar así. Esto va a seguir pasando, más rápido lo asimilen más rápido lo van a entender".

En cuanto al ingreso de Christian Bernardi por Alexis Sabella en el segundo tiempo en Colón, Iván Delfino justificó: "Son dos jugadores totalmente distintos, Ale es más de creación, pero estuvo mucho de espaldas, y con Christian cuando le mostré dónde estaban los huecos enseguida los encontró, es un jugador que cuando va al frente va al frente. Va sumando minutos, gasta la nafta rápido porque es un jugador muy dinámico. Será muy importante para nosotros. Alexis no salió por una molestia, fue táctico.

La ausencia de Axel Rodríguez en Colón

Sobre por qué no ingresó Axel Rodríguez y se inclinó por Javier Toledo, reveló: "Me enseñaron a no meterse en la cabeza de los entrenadores, estábamos tirando muchos centros. No hay que hacer un drama por esto, a Axel lo necesitamos muy bien".

"Estuvimos imprecisos, la más clara fue la de Nicolás Talpone y la de Nacho (Lago) que tomó la pelota en el punto del penal. Este es un grupo ganador, los jugadores saben a lo que vinieron. Tenemos que saber que esto es largo, algunos pensaron que si metíamos tres puntos, los rivales tenían rivales difíciles, pero el fútbol da este tipo de sorpresas", agregó Iván Delfino sobre el empate de Colón ante Temperley.

Y agregó: "Hubiese sido otro partido si Talpone convertía esa ocasión, nos faltó claridad, pero el equipo va, a veces sin tanta claridad, sí con una idea, a veces las piernas no responden... Para mí fue un buen partido, el equipo sigue creciendo, pero tendremos muchos rivales de estas características".