Delfino, firme en Colón: "La ansiedad puede nublar la mente y hay que ser pacientes, falta"

Respecto al cambio de idea y por momentos de esquema, apuntó: "Estoy buscando los intérpretes para tener otras opciones. El equipo hasta con línea de cuatro no había sufrido tanto en este partido".

También reflexionó sobre el debut de Alan Fornis y lo que puede darle al grupo Genaro Rossi: "Lo de Alan lo veníamos masticando, ya que viene en pleno crecimiento. Con el tema de los refuerzos, Genaro estaba dentro de la lista de lo que pedimos, así que lo que pueda decir no va a cambiar nada. Hay que ir acomodándolo ahora".

iVÁN dELFINO.jpg Iván Delfino hizo un balance del empate ante Almirante Brown y le bajó el pulgar a Andrew Teuten y José Neris en Colón. Prensa Colón

Más de Iván Delfino tras el empate ante Almirante Brown

"Tuvimos en el primer tiempo un par de corridas, pero la pelota picaba mal o se trababa. No tuvimos esa fluidez en ataque y precisión. Por eso no creamos muchas situaciones", acotó Delfino.

Pero no quedó solo ahí su reflexión: "Uno lo que quiere es ganar, pero no se pudo. Lo importante es como ya lo dije y es cansador repetirlo. La ansiedad puede nublar la mente y por eso hay que ser pacientes. Hay que asumir esto tranquilos, porque esto es largo y hay que acomodarnos. Sabemos que esa bronca de hace 6 meses atrás va a ser descargada ahora. Hay que laburar".

"Queríamos ganarlo, sin saber los otros resultados, pero no nos había pasado nunca de haber tenido uno menos y sobre todo uno que da más de lo que tiene (por Nicolás Talpone), pero nos cerramos bien. Lo único, no pudimos ser claros para adelante", tiró.

La firme postura de Iván Delfino en Colón

En otro tramo del ida y vuelta con los medios, Iván Delfino apuesta a la idea inicial: "Hay una base madre que hay que ir acomodando, porque no siempre se puede sostener el nivel. A veces es más rápido y en otras cuesta más".

Volviendo al tema de los refuerzos, afirmó: "Uno siempre quiere más en todos los aspectos de la vida. Es lo que se pudo traer. Muchos que no quisieron venir y no pudieron. Lo económico también pesa. Igual creo que tengo un equipo competitivo y hay que creer a muerte en ellos. Meterle para adelante".

Mientras que en el final, hizo una mueca respuesta a la posible llegada de Kevin Colli y prácticamente le bajó el pulgar a Andrew Teuten y José Neris, que al parecer no quieren jugar en la Primera Nacional: "No sé, no lo conozco (por Colli). Después, Teutén sabía que no iba a venir y con Neris no pude hablar, le mandé un mensaje, pero no contestó. Acá necesitamos que estén los que quieran estar".