Delfino sacó pecho en Colón: "El equipo va sabiendo acomodarse a los partidos"

También hizo hincapié en la cuarta valla invicta consecutiva: "Es bueno para la confianza no recibir goles. Cuando el equipo está solido y corto es muy complicado que le hagan goles. Cuando estamos largos es cuando nos desconcentramos, pero acá corren todos y eso es importante. Para este tipo de torneos, es bueno que no te hagan goles y eso te permite luego pensar en ataque".

También explicó por qué el cambio de Toledo fue por Sabella: "Lo de Ale fue táctico. Creíamos que necesitamos otra cosa y optamos el cambio. Hizo lo que le pedimos, pero buscamos luego soltar a Braian (Guille)".

Iván Delfino.jpeg Iván Delfino analizó el triunfo de Colón ante Almagro. José Busiemi / UNO Santa Fe

Más de Iván Delfino tras el triunfo de Colón

Un tema a seguir es si habrá rotación ante Los Andes el miércoles por Copa Argentina y Delfino admitió: "Todavía no tengo decidido qué haré. El único cambio seguro es el de Tomás (Giménez) por Manuel (Vicentini). La idea es ir partido a partido. No considero que la palabra sea suplentes, sino que todos tienen que estar capacitados y a la altura de este club. Saldremos a ganar todos los partidos y la idea es tomarlo de la mejor manera. Tendremos que pensar que hay un viaje y todos los partidos son complicados. Aún no lo pensé".

Volviendo al cotejo contra el Tricolor, enfatizó en la importancia que los goles sean repartidos: "Buscamos que los volantes también hagan goles. En el Colón campeón los goleadores no eran justo los delanteros. Están todos bien y es clave tener esa cuota de desequilibro y goles, claro está".

"El equipo intenta ir para adelante y varias veces nos encontramos con equipos que achican para atrás y se complica. Entonces hay que trabajar de otra manera. En el segundo tiempo el equipo se lo llevó por delante. Los chicos entendieron muy bien lo que había que hacer", agregó Delfino.

En otro tramo, contó que la salida de Talpone "fue por un golpe nada más en la zona de la costilla" que Axel (Rodríguez) ya trabaja a la par. Estará para el próximo partido".

En el final, Iván Delfino consideró: "El equipo va sabiendo acomodarse a los partidos. En orden contra orden siempre se impone la jerarquía. Todos buscan cortar nuestro circuito de juego. Por ejemplo en este partido nos cerraron a (Ignacio) Lago y el que lastimó es Fede (Jourdan). Son los dos esquemas que usamos (el 4-2-3-1 y el 4-1-4-1), pero hay otros que estamos también trabajando, pero no usando porque no sienta bien aún".