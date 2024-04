Delfino, satisfecho por otra gran prueba que superó Colón

El partido se jugó en un escenario muy adverso, como consecuencia de las malas condiciones del campo de juego, las cuales obstaculizaron que Colón pueda marcar aún mayores diferencias que existen de jerarquía en relación a Deportivo Morón.

La satisfacción de Delfino por la victoria de Colón

"No sufrimos salvo a lo último, el equipo jugó en función de lo que habíamos entrenado. Yo no pienso para atrás (en función del empate 2-2 ante Mitre en Santiago del Estero), no puedo gastar tiempo en algo que no puedo cambiar. Siempre hay que mirar para adelante, errores vamos a cometer todos los partidos, cuando el resultado te acompaña uno tiene otras cositas, cuando el resultado no acompaña es cuando más salen los defectos", comenzó diciendo en conferencia de prensa Iván Delfino, tras la victoria de Colón.

E inmediatamente, el entrenador de Colón destacó que "le estamos dando más minutos a Christian (Bernardi), terminó bien el todo el partido Prediger, volvió Toledo, Braian Guille lo hizo bien de nueve. Ahora hay que descansar y entrenar".

La gran oportunidad que aprovechó Guille en Colón

Sobre el momento de Braian Guille, quien fue una de las figuras del triunfo de Colón, Iván Delfino remarcó, que "es un jugador picante, cuando está bien toma buenas decisiones. Lo pusimos a luchar con dos defensores de 1.80, tiene ganas, cuando se da vuelta hace la diferencia. Es difícil para un grandote marcar a un chiquito. Hizo un desgaste importante, salió con un golpe y lo más importante es que convirtió".

Mientras que luego se metió de lleno con la características de estos partidos en la Primera Nacional, y el DT de Colón afirmó: "Creo que en el Ascenso tenés que ser un poco camaleónico, todos los equipos tienen virtudes y defectos, hay veces que te toca con viento y agua y tenés que sobreponerte. Algunas veces nos vamos a sobreponer, en otras no. Lo importante es que el equipo sigue creciendo, manejamos el partido y el resultado estuvo bien".

En el final, el Viejo Delfino indicó: "Hubo muchas faltas que el árbitro no cobró a favor nuestras. Es mérito de los jugadores, estoy contento porque el equipo sigue respondiendo y eso nos da más tranquilidad para seguir trabajando".