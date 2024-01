Delgadillo: "Estoy muy ilusionado con mi llegada a Colón"

LEER MÁS: La interminable lista de jugadores de Colón que dejaron el club

Luego, sobre lo que significa su llegada a Colón para afrontar el Torneo de la Primera Nacional, Nicolás Delgadillo analizó: "Estoy muy contento e ilusionado. Me agarra en una edad justa y en pleno crecimiento. Justo vengo de un buen torneo en Atlético de Rafaela".

Delgadillo.jpg

Cuando se lo consultó sobre su conocimiento con Iván Delfino, Delgadillo sentenció: "Lo tuve en Patronato y me fue bien. Ahora me volvió a llamar y sé lo que me va a pedir. Soy encarador, rápido y con desborde. Con el Viejo (por Delfino) jugué de mediapunta, pero generalmente lo hago por la banda. Jugaré donde me digan".

"Ahora llego libre a Colón, el año pasado me tocó rescindir con Vélez y tras terminar en Atlético de Rafaela, arribo en la misma condición", reveló Delgadillo en otra parte de la charla.

En el final, cuando se le preguntó una referencia del Torneo de la Primera Nacional, Delgadillo adelantó: "Es un torneo muy duro y donde no podés relajarte. Ni hablar para Colón por historia ya que le saldrán a jugar de otra manera. Hay que estar muy metidos siempre".