Delgado en UNO 106.3: "La era de Colón fue lo mejor para mí"

Más adelante, admitió que "yo llegué en el 2000 y nos fue muy bien, le hacíamos partido a cualquiera y sabíamos a lo que jugábamos. En un Clásico de tormenta hice un gran gol y erré un penal, estuvo muy bien el arquero de Unión (NdR: Hernán Castellano)".

LEER MÁS: El aspecto que Colón debe mejorar para ser más confiable

En relación a su actualidad, subrayó que "después de dejar, me convencieron para dirigir baby fútbol, me empezó a gustar porque lo que le enseñaba a los niños les gustaba, hice el curso de técnico, después me llamó Danubio, estuve en inferiores e hice un camino. Trabajé con Fossati, Saralegui, ahora estoy esperando si sale algo acá".

Antes de su despedida, no dudó en admitir que "la era de Colón fue lo mejor para mí, siempre lo digo. Tuve a Piazza, Bauza, Gareca, el mismo Fossati que vino a Colón y después explotó. Vivo en Canelones y tengo una hija. Yo siempre me acuerdo de Colón, la gente me tiene presente y me enorgullece mucho, fui jugador de fútbol, me fue bien, le di alegría a la gente que me lo recuerda".