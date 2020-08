La semana pasada, Colón dio dos importantes noticias: la extensiones de contrato de Brian Farioli y Santiago Pierotti hasta diciembre de 2022. Un acuerdo por 18 meses, ya que tenían acuerdo previo hasta mediados del año próximo. Una medida para ponerles candado y fortalecer el patrimonio de la institución. En los últimos días se aceleraron las charlas y habría también un compromiso de palabra con Tomás Sandoval, en otro dato a tener en cuenta. Sin embargo, con Tomás Chancalay por ahora no esta tan así.

Durante este parate del fútbol por la pandemia del coronavirus, hubo rumores sobre el posible interés que River tendría en sumar al volante de Viale, Entre Ríos. Pero fundado en una información errónea que daba cuenta que en junio –y después en diciembre– quedaba libre, ya que tiene vínculo hasta el año que viene. En pocas palabras, en caso de pretenderlo, tendrían que sentarse a negociar con el Sabalero.

El de Tomás Chancalay es otro contrato que Colón busca renovar.

Ante esto, todo se disipó rápidamente. Aunque ahora el tema a seguir muy de cerca es que, sino renueva contrato, en enero podría establecer un precontrato con otra institución. Algo que se quiere evitar atendiendo a que se acaba de perder a Braian Galván, que se fue sin dejar un peso a cambio a Colorado Rapids de Estados Unidos. Vale recordar que Colón encara un reclamo ante la FIFA por haber sido fuera de las normas.

Tomás Chancalay, de 21 años (1 de enero de 1999), es considerado por Eduardo Domínguez, que lo llevó a la Primera División en 2017. Un valor que jugó el pasado Mundial Sub 20 y fue sparring de la Selección Argentina en Rusia 2018. Lleva jugados 70 partidos, entre torneo local, Copa Argentina y Sudamericana, y marcó siete goles.

Todavía no explotó en la medida de lo que promete y por eso Colón quiere retenerlo y potenciarlo. El tema es llegar a un acuerdo. La relación con la gente que lo representa no es lo mejor y quizás ahí radica un poco la demora en el acuerdo. Si bien es cierto que hay optimismo, no quiere tomarse a la ligera.

Hay margen para seguir negociando y eso transmite algo de tranquilidad, pero la meta pasa por ir arreglando estos asuntos y ganar tiempo. Más que nada, porque hay muchas cosas por resolver en medio de la crisis económica. Lo mismo con aquellos primeros contratos. Con Facundo Garcés está todo y listo y Eric Meza puede ser otro de ellos, ya que Alex Vigo es el único lateral derecho en el plantel. Es inminente la firma de Tomás Sandoval hasta diciembre de 2022. ¿El próximo será Tomás Chancalay?