Descontento generalizado en los hinchas de Colón tras el mensaje por las SAD

Un tema que explotó con la llegada al gobierno nacional de Javier Milei, que es de la idea de que, aquel club que lo quiera, pueda pasar a ser privatizado. La conducción de la AFA estaba alineada a la anterior gestión y, lógicamente, se plantó enérgicamente en contra. Incluso se bajó "línea" para que las instituciones lo hicieran visible. El caso Talleres es el que resalta, ya que no se pronunció, pero hace rato funciona con un sistema diferente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ColonOficial/status/1786536081078243596&partner=&hide_thread=false



Club = Socios. pic.twitter.com/5wEgg6l2jZ — Club Atlético Colón (@ColonOficial) May 3, 2024

Descontento en los hinchas de Colón

Justamente Colón utilizó las redes sociales para visibilizarlo mediante una camiseta con el mensaje: "club=socios. Yo voto no a las SAD". Los hinchas no se sintieron muy a gusto con esto. No por estar en favor u en contra, sino con el fin político que se entiende hay detrás.

Los mensajes en su mayoría fueron desaprobando la inicitivida. Lógico, hay para todos los gustos, pero prefieren los socios mismos votar en todo caso o contemplar el tema. En las redes sociales el tema ya quedó instalado.

hinchas colon SAD.jpg Malestar generalizado de los hinchas de Colón tras un nuevo mensaje por las SAD.

hinchas colon SAD 1.jpg