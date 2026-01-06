Uno Santa Fe | Colón | Colón

Día clave: Colón aguarda con optimismo la respuesta de Alan Bonansea

En Colón aguardan la respuesta de Alan Bonansea, luego de la oferta que el Sabalero le hizo. La dirigencia es optimista en poder cerrar la llegada del goleador

Ovación

Por Ovación

6 de enero 2026 · 08:52hs
Colón espera la respuesta de Bonansea y en caso de que sea negativa

Colón espera la respuesta de Bonansea y en caso de que sea negativa, avanzará por Nasta.

La prioridad para Ezequiel Medrán es Alan Bonansea. El entrenador de Colón pretende al centrodelantero que viene de jugar en Patronato, siendo uno de los cuatro goleadores del Torneo de la Primera Nacional 2025 con 11 goles.

Horas decisivas por el tema Bonansea

Esas estadísticas despertaron el interés de Colón, quien ya le acercó una oferta importante al jugador y por estas horas estaría dando una respuesta, dado que maneja otras ofertas.

De todos modos, en Colón no quieren esperar más y por eso ya manejan otra alternativa. Y la misma es la de Bruno Nasta, quien en 2025 jugó en San Miguel.

LEER MÁS: "Colón es un equipo grande del interior y es muy lindo para mí vestir esa camiseta"

Por ello, en estas horas tiene que definirse la situación de Bonansea. Y si bien falta un mes para el comienzo de la competencia, el DT al igual que el director deportivo Diego Colotto quieren completar el plantel cuanto antes.

Así las cosas, este martes puede ser un día clave para saber si Bonansea se pondrá la camiseta de Colón. La dirigencia es optimista, pero igualmente y por las dudas, tiene en carpeta a Nasta.

Colón Bonansea Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
Diego Colotto expresó su expectativa y se mostró satisfecho por los nombres que llegan a Colón.

"Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía"

Bruno Nasta, goleador de la última Primera Nacional, fue presentado como refuerzo de San Miguel.

Una alternativa en la delantera de Colón que interesa a Diego Colotto y ya había pedido Ariel Pereyra

El director deportivo de Colón Diego Colotto habló sobre el Pulga Rodríguez y Federico Lértora.

Colotto habló de la llegada de Lértora a Colón y de la salida del Pulga

colon y la abundancia de volantes centrales: control, jerarquia y un mediocampo con variantes

Colón y la abundancia de volantes centrales: control, jerarquía y un mediocampo con variantes

Lo último

La reforma laboral avanza con negociaciones del Gobierno en diez provincias: Santa Fe queda al margen

La reforma laboral avanza con negociaciones del Gobierno en diez provincias: Santa Fe queda al margen

Unión ya tiene fecha para debutar en la Copa Argentina ante Agropecuario

Unión ya tiene fecha para debutar en la Copa Argentina ante Agropecuario

Giro judicial en EE.UU.: eliminan mención a Maduro como líder del Cartel de los Soles en la nueva acusación

Giro judicial en EE.UU.: eliminan mención a Maduro como líder del "Cartel de los Soles" en la nueva acusación

Último Momento
La reforma laboral avanza con negociaciones del Gobierno en diez provincias: Santa Fe queda al margen

La reforma laboral avanza con negociaciones del Gobierno en diez provincias: Santa Fe queda al margen

Unión ya tiene fecha para debutar en la Copa Argentina ante Agropecuario

Unión ya tiene fecha para debutar en la Copa Argentina ante Agropecuario

Giro judicial en EE.UU.: eliminan mención a Maduro como líder del Cartel de los Soles en la nueva acusación

Giro judicial en EE.UU.: eliminan mención a Maduro como líder del "Cartel de los Soles" en la nueva acusación

San Lorenzo confirmó la lista para la pretemporada en Uruguay

San Lorenzo confirmó la lista para la pretemporada en Uruguay

Unión busca desequilibrio en las puntas y avanza otra vez por Lucas Besozzi

Unión busca desequilibrio en las puntas y avanza otra vez por Lucas Besozzi

Ovación
¿Cuando se suma a Unión el arquero Matías Mansilla?

¿Cuando se suma a Unión el arquero Matías Mansilla?

Una alternativa en la delantera de Colón que interesa a Diego Colotto y ya había pedido Ariel Pereyra

Una alternativa en la delantera de Colón que interesa a Diego Colotto y ya había pedido Ariel Pereyra

Gastón Arturia y un futuro lejos de Unión: regresó de Ecuador y volverá a salir a préstamo

Gastón Arturia y un futuro lejos de Unión: regresó de Ecuador y volverá a salir a préstamo

Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía

"Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía"

Unión visita a Obras Basket con nuevo DT y la mira puesta en la Liga Nacional

Unión visita a Obras Basket con nuevo DT y la mira puesta en la Liga Nacional

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe