Día clave: Colón aguarda con optimismo la respuesta de Alan Bonansea

En Colón aguardan la respuesta de Alan Bonansea, luego de la oferta que el Sabalero le hizo. La dirigencia es optimista en poder cerrar la llegada del goleador

Colón espera la respuesta de Bonansea y en caso de que sea negativa, avanzará por Nasta.

La prioridad para Ezequiel Medrán es Alan Bonansea . El entrenador de Colón pretende al centrodelantero que viene de jugar en Patronato, siendo uno de los cuatro goleadores del Torneo de la Primera Nacional 2025 con 11 goles.

Esas estadísticas despertaron el interés de Colón, quien ya le acercó una oferta importante al jugador y por estas horas estaría dando una respuesta, dado que maneja otras ofertas.

De todos modos, en Colón no quieren esperar más y por eso ya manejan otra alternativa. Y la misma es la de Bruno Nasta, quien en 2025 jugó en San Miguel.

Por ello, en estas horas tiene que definirse la situación de Bonansea. Y si bien falta un mes para el comienzo de la competencia, el DT al igual que el director deportivo Diego Colotto quieren completar el plantel cuanto antes.

Así las cosas, este martes puede ser un día clave para saber si Bonansea se pondrá la camiseta de Colón. La dirigencia es optimista, pero igualmente y por las dudas, tiene en carpeta a Nasta.