Diego Osella en UNO 106.3: "Necesitaba otra oportunidad en Colón"

"Entiendo como es el juego, cuando las cosas no salen y cuando salen. Uno como comunicador tiene expresarse con lo que siente. Hace mucho tiempo dejé de enojarme, trato de crecer, de seguir aprendiendo y respetar la opinión de los demás si no coincide con la mía", apuntó de movida.

Para después, expresar que "enseguida cuando uno se encuentra con otro que piensa distinto lo etiqueta como enemigo. En mi carrera fui criticado, cuando era más joven me molestaba, después de mucho trabajo, visitar y escuchar a la gente que sabe me fui moldeando y lo acepté. Coincide con una etapa que no fue la más exitosa. Fue cuando mejor me sentí".

Osella también puntualizó que "la soberbia que tiene el ser humano, cuando viene el golpe, es bienvenido para ordenarme en un montón de cosas".

En relación al triunfo contra Defensores, apuntó que "estaba seguro que había que atacar el problema. Desde mi humilde lugar entiendo que era anímico. Después de que Martín (Minella) el jugador empezó a creer. Bajamos mucha información a nivel de video, respondieron los futbolistas, no tiene que sorprender que Colón vuelva al nivel de la primera rueda. Ojalá que los que vienen ahí arriba, les cuesta como visitante. Ahora tenemos que sostener lo bueno que se hizo el otro día".

El día a día con el plantel

"Hicimos hincapié en que el equipo necesitaba recuperar una identidad, una idea, sobre nuestra línea, el orden da posibilidades, ni hablar a un equipo con ricas variantes en ofensiva como Colón. Buscamos llegar con intensidad al final del partido, dosificamos cargas, yo estoy preparado para el desafío, necesitaba otra oportunidad en Colón, no me gustó el último paso, las cosas que sucedieron, se presentó así, no le quedó nada a la gente ni a mí. No pude transmitir lo que había pasado con la primera experiencia. Gracias a Dios, Víctor e Iván pudieron confiar. Ganamos un partido y ahora hay que seguir".

En relación a su vuelta a Resistencia, ahora en el banco rojinegro, subrayó: "La cancha de Chaco es complicada, a todos les cuesta, muchos se llevaron más de lo que merecían. Es pesada, el clima no es muy distinto al que tenemos en Santa Fe. Al rival le cuesta, conozco y me conocen, están en una situación de alivio por el envión que le dio Ricardo (Pancaldo), guardó futbolistas para jugar contra Colón. En Santa Fe compitió bien, están esperando el partido con muchas ansias".

Y luego, enfatizó: "Ojalá tengamos la capacidad e inteligencia para hacer un partido inteligente para estar arriba hasta el final y con chances. Colón tuvo un arranque muy bueno, se perdió en un torneo de 38 fechas, los baches uno tiene que buscar que los baches sean profundos. Riestra subió con cambio de entrenador, le sucede a todos, hay que manejar las semanas de partido, de local tuvimos una buena semana y vamos a jugar con eso en las cuatro fechas que quedan".

Antes de su despedida, acotó que "Iván (Moreno) fue una gran decisión de tener esa figura. Se preparó mucho para esto, hablo y lo vemos en el día a día. Es fundamental la tarea en simplificar al entrenador la comunicación en distintas áreas. Estamos todo el día juntos, y le hace muy bien a la estructura de Colón. Venimos apuntando a cada partido, vimos las cosas a corregir y empezamos a preparar Chaco For Ever".