Pancaldo, de cara a Colón: "No es más importante que otro partido"

El santafesino Ricardo Pancaldo, DT de Chaco For Ever, próximo rival de Colón, consideró que para la gente será especial jugar un partido con dos hinchadas

Chaco For Ever volvió a llamar a Ricardo Pancaldo, nuevamente para intentar zafar del descenso. El objetivo está cerca y en el horizonte aparece el ascendente Colón .

Más adelante recordó que "a San Telmo le ganamos y a Atlanta, el otro día uno tuvo que hacer variantes obligadas y otras no, perdimos con Almirante Brown".

Pancaldo subrayó que "es un torneo complicado desde todo punto de vista, muy apasionante, en el armado del plantel hay que tener mucho cuidado. San Telmo y Chicago están en la parte de arriba, son planteles cortos, hay que equipos que se armaron con muchos jugadores y cuesta sostener la competitividad. En la otra zona en la parte de abajo hay muchos peleando el descenso y uno solo que se cortó arriba".

Partido especial en el horizonte

Pancaldo prefiere no enfocarse en el aspecto personal al hablar del compromiso del sábado. Por eso disparó: "Desde el lado del espectáculo es lo más lindo tener gente de los dos lados, para mí no es nada en especial, siempre uno defiende los colores que lo contratan, queremos ganar y vamos a tratar de hacer, los tres puntos valen lo mismo, los que juegan y participamos es lindo. en lo particular no es más importante que otro partido".

Y luego, soslayó: "Por juego me gusta mucho San Telmo, no tuvo un buen partido ante Atlanta, que le ganó bien. Después hay que ver el sprint final, Chicago es compacto, Gimnasia de Mendoza intenta jugar bien. En el Interzonal jugamos con San Martín(T), tiene un arquero muy bueno con Sand, va a jugar la final, después no puedo adivinar en la zona B, está Colón ahora Madryn en ascenso".

El armado del equipo

En la derrota ante Almirante Brown el estratega guardó varios jugadores. Al respecto dijo: "Tenía dos o tres con molestias, Novero arranca esta semana, Romero terminó con una carga, Valenzuela empieza a terminar con normalidad, Dellarosa con fatiga y después nadie más".

En otro tramo de la charla sostuvo que "a mí no me insultaron en Rafaela, en referencia a Osella no tengo idea que pasará, la gente por ahí te aplaude y por ahí te chifla. En los años 90 éramos jóvenes quedó cuando Colón fue a Chaco, las hinchadas tienen muy buena relación, hay gente que simpatiza por Colón, pero For Ever tiene mucha gente que lo siga, la situación económica y el campeonato no condice con que venga tanta gente pero un equipo como Colón seguramente el estadio estará lleno".

La actualidad del conjunto chaqueño

"Chaco For Ever, ahora lo estoy conociendo desde adentro, creció mucho, estuvo varios años complicado y desde 2010 el presidente actual lo levantó, la idea es terminar el predio, eso es importante, hay muchas inferiores. El estadio es hermoso, un gimnasio, tres utileros, colaboradores que trabajan todo el día, desde la logística lo encontré muy bien desde que me fui al salvarlo del descenso".

Y después, completó: "A veces uno puede elegir o no el armado de un equipo, por muchas variables, lo importante es que si te dejan armar un plantel se hace responsable de la campaña del equipo, los equipos que están peleando arriba no cambiaron de entrenador, hay que hacer un mea culpa los dirigentes cuando nos contratan y arman planteles porque ahí está la base".