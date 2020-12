Domínguez: "Esto no es Colón y nos vamos a levantar"

Más adelante expresó que "en el segundo tiempo salimos con una interpretación de juego pero nos convirtieron de movida, fue un baldazo de agua fría, después tuvimos chances, fueron pocas, nos duele caer de esta forma, se dio así y hay que pensar en lo que viene".

LEER MÁS: Colón jugó el peor partido del torneo y perdió con Gimnasia

En otro tramo de su alocución puntualizó que "Gimnasia es muy buen equipo y está con un envión anímico, lastimado por la pérdida que sufrieron, los moviliza mucho más, en pequeños detalles y acciones mostraron que juegan muy bien, nosotros nos debemos la forma de encontrar los caminos, cada partido es diferente".

En tren de asumir desde su puesto la responsabilidad ante este traspié en el comienzo de la Fase Campeonato, el orientador expresó. "Hay días que nos despertamos bien y otros mal, no fue el día deseado, en errores individuales, asumo la calentura del momento pero hay que seguir, tener el equilibrio necesario para saber que quedan cuatro fechas, que no puede volver a pasar esto, vamos a viajar a Buenos Aires a recuperar lo que perdimos en casa. Veníamos con un buen envión anímico, nos duele la forma en que perdimos".

Cuando le preguntaron sobre qué puntos deberá trabajar en la semana previa a San Lorenzo, Domínguez no dudó en decir que "hay que hacer hincapié en no olvidarse en lo que nos trajo hasta acá, no eramos un grandioso equipo ni ahora somos los peores. Tenemos que trabajar con equilibrio como lo venimos haciendo, estamos formando un lindo grupo y hay que mirar para adelante".

En relación a la decisión de incluir a Morelo nuevamente como titular, relegando a Pulga Rodríguez al banco de relevos, el técnico de Colón soslayó que "Wilson estaba trabajando muy bien, no hay que desacreditar a los delanteros que iniciaron el partido, lo mismo con Chancalay. Todos son importantes, en la fase anterior Pulga creció en su juego, nos hizo mejores y entendiendo un poco el puntaje que teníamos decidimos darle minutos a los demás jugadores para que todos lleguen con rodaje. Por eso me decidí por la delantera de la primera fase".

En la parte final, cuando la consulta fueron el posible positivo de Delgado y la ausencia de Fernández, el adiestrador sabalero enfatizó: "Todo influye, somos personas que estamos todo el día juntos, compartiendo cosas y situaciones, lo mismo que nos pasó con Farías que fue convocado a la Selección y se pierde todo. Hay que recuperarse y seguir para adelante, lo bueno que hicimos para llegar hasta acá no se lo pudimos devolver a la gente, no me voy a quedar con esto. Esto no es Colón y nos vamos a recuperar, vamos a demostrar quienes somos".