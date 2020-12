Domínguez y el presente de Colón: "El balance de este segmento no es positivo"

Más adelante apuntó que "ellos defienden bien, una de las situaciones fuertes es salir de contragolpe, atacan con muchos jugadores y rápidos, te atraen y buscan cerrar los caminos, nosotros no estuvimos finos en la circulación de tres cuartos para adelante. No tuvimos situaciones de gol salvo la última que Arboleda le tapó el remate a Escobar. Hay que seguir trabajando, mejorando y buscando caminos alternativos para que cuando tengamos que buscar la victoria lo hagamos de la mejor manera".

Respecto a lo no inclusión de Olivera y Bernardi como titulares, apuntó que "Emanuel no entrenó con normalidad en toda la semana, Christian estaba con un dolor por una fisura en un dedo, se quiso infiltrar pero no sentía el pie, apostamos a Facundo ya que Tomás entrenó dos días, es la realidad de muchos equipos del fútbol argentino, todos aceptaron los no descensos, el cuidado de la economía, muchas situaciones donde nadie se opuso, que no haya descensos para darle lugar a los chicos, que se le tenga paciencia a los clubes para mejorar juveniles pero ya echaron cinco entrenadores, somos argentinos, un día decimos una cosa, otro miramos para otro lado, tenemos muchos chicos con la obligación de ganar y queremos elevar la vara, nos está costando de local. Nos duele muchísimo pero somos muy poquitos, el club lo sabe. Cuando subís a los chicos a Primera son tapa de diarios, hay que tenerles paciencia y no apresurarlos en esta carnicería del fútbol argentino".

En otro tramo de la charla cuando le preguntaron por las tres derrotas seguidas en el Brigadier López, opinó que "el otro equipo tiene jugadores que saltaron más alto, no lo llamaría desconcentraciones, el rival uno de sus potenciales es eso pero no lo pudimos contrarrestar, el balance de este segundo segmento no está siendo positivo. Nos quedan dos partidos y tenemos que sumar para saber donde estamos parados. Tendremos un parámetro para el próximo torneo y nuestra primera participación es esta, en el segundo buscar una mejora sin saber cómo será, no se juega por nada, hay que ver a los primeros que se otorgan. Se aventura decir cosas pero no sabemos cómo en este fútbol argentino nos malacostumbramos a estas situaciones".