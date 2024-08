Dos referentes de Colón, en alerta para el partido límite ante Morón

El Sabalero está a cinco puntos, pero también a seis del que quiere meterse en la zona de Reducido, por lo que es un aspecto para no descuidar tampoco. Como está dado el escenario, Colón deberá empezar a potenciar prácticamente lo que cosechó en la primera parte del campeonato, porque lo de la segunda mitad es de campaña de descenso.

Dos piezas claves, otra vez al límite en Colón

Es por eso solo sirven los tres puntos y volver a estar pendiente de lo que pase en los otros partidos. Nuevamente, jugará con la mayoría de los resultados puestos. Internamente el plantel sabe que ganar es lo único que vale y se mentalizan en solo eso. Es importante señalar que, nuevamente, jugarán en capilla Paolo Goltz y Federico Jourdan, que siguen con cuatro amarillas.

Salieron airosos en este sentido del cotejo ante el Torito, pero tendrá que cuidarse si no quieren perder la visita a Temperley en la fecha 31. Sobre todo el zaguero, que por el estilo de juego y lugar que ocupa es propenso a la amonestación. Pero hasta acá se al estuvo bancando bien.

Federico Jourdan.jpg Federico Jourdan (Foto) y Paolo Goltz tienen cuatro amarillas en Colón. Prensa Colón

A la vez que el volante, que no logra recuperar el nivel, sabe que no sobra demasiado y que igual tendrá que arriesgar. Este Colón que por nombres tiene más que el resto, pero que dentro de la cancha no lo puede plasmar, sobre todo de visitante, donde hace cuatro meses que no gana. Ahora es determinante sacar pecho en casa.