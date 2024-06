Durísima derrota de Colón ante CADU en otra actuación decepcionante como visitante

Si bien el empate de San Telmo ante Mitre de Santiago del Estero fue la mejor noticia, Colón debe ayudarse a sí mismo y comenzar a sumar como visitante, pero fundamentalmente mejorar en lo futbolístico.

Un primer tiempo muy flojo de Colón

El primer cuarto de hora del partido fue favorable a Defensores Unidos, quien salió decidido a presionar bien arriba y jugar en campo de Colón. Y por ese motivo, el elenco local comenzó a generar situaciones como para abrir el marcador.

Antes de los 2' Javier Velázquez apareció solo dentro del área y ensayó una tijera pero no alcanzó a conectar el balón, luego de una desatención defensiva.

Posteriormente, Vélazquez tendría otra chance. Esta vez el centro al primer palo llegó desde la izquierda por intermedio de Alan Sombra y el experimentado centrodelantero remató a la carrera y el balón se fue por encima del horizontal.

Pero la más clara llegaría antes de los 15' con un disparo de Sombra que se terminó desviando en Ezequiel Herrera y la pelota se fue muy cerca del caño derecho del arco defendido por Manuel Vicentini.

Colón no hacía pie en el medio y dependía de lo que pudiera hacer Ignacio Lago cuando encarara por izquierda. Pero después de inicio en donde CADU fue muy superior, el Sabalero comenzó a manejar un poco más la pelota.

Le faltaba profundidad, pero al menos estaba mejor plantado y realizando ajustes defensivos, para no sufrir en los metros finales. El más firme en el fondo rojinegro era Paolo Goltz imponiéndose en el juego aéreo.

Defensores Unidos tenía varios tiros de esquina a su favor, pero no lograba aprovecharlos. Colón en ataque no generaba porque los encargados de manejar el balón no estaban precisos.

El equipo local se mostraba más rápido en el manejo del balón y por eso era más peligroso. Pero igualmente, la presión de Defensores Unidos había mermado y Colón ya no sufría en defensa como en esos primeros minutos.

La primera chance que generó Colón fue a los 33' y como no podía ser de otra manera fue por intermedio de Lago. Encaró por izquierda, hizo pasar de largo a su marcador y terminó rematando desviado.

Al Sabalero le costaba muchísimo generar en ataque, ya que Alexis Sabella estaba impreciso y sin ritmo, en tanto que Axel Rodríguez no entraba en juego. Mientras que Federico Jourdan no podía prevalecer por el carril derecho.

Fue realmente muy pobre el primer tiempo de Colón. No se fue a los vestuarios perdiendo, únicamente porque el rival carece de jerarquía y no supo aprovechar las situaciones ni el contexto favorable.

Colón y un segundo tiempo en donde no logró sostener la ventaja

Para el inicio del segundo tiempo, Delfino mandó a la cancha a Nicolás Leguizamón, en lugar de Axel Rodríguez, quien pasó totalmente desapercibido.

En esos primeros minutos y al igual que en el comienzo del partido, Defensores Unidos estuvo cerca de convertir, pero dentro del área, Velázquez remató por encima del horizontal.

Pero la diferencia de jerarquía entre un equipo y otro se hizo presente en una sola jugada. A los 7' pase en cortada de Nicolás Talpone para dejarlo a Sabella de frente al arco quien tocó hacia un costado y Nicolás Leguizamón no dudó y definió de derecha para el 1-0.

Colón no había hecho nada para ir ganando el partido, pero cuenta con futbolistas que aún sin jugar bien marcan diferencias. Todo lo que había intentado Defensores Unidos sin lograr marcar, el Rojinegro lo consiguió en tres toques.

El elenco local fue a buscar pero sin ideas y el entrenador sabalero Iván Delfino hizo un cambio que a la luz del resultado terminó siendo negativo.

Y es que decidió la salida de Sabella que estaba encontrando espacios para el ingreso de Cristian Vega. Un cambio que le quitó a Colón sorpresa y manejo del balón.

Y encima, Darío Lema, el DT de Defensores Unidos acertó con los cambios. Porque mandó a la cancha a Rodrigo Juárez y en la primera pelota que tocó estableció el empate.

Cuando se jugaban 24', Javier Velázquez aguantó de espaldas en el borde del área y tocó para el recién ingresado quien a la carrera remató de zurda y el balón se desvió en Goltz para descolocar a Vicentini y establecer el 1-1.

Pero lo peor llegaría a los 29' cuando Franco Caballero por el costado izquierdo se sacó de encima a Lópes y metió un centro perfecto para el anticipo letal de cabeza de Velázquez quien le ganó en el salto a Facundo Castet y decretó el 2-1.

Cuando Colón tenía todo dado para sumar un triunfo ante un rival muy limitado, en apenas cinco minutos le dieron vuelta el resultado y nunca mostró argumentos para torcer el destino.

En el final lo pudo empatar con un remate de Castet que Leguizamón no llegó a conectar. Pero a esa altura estaba claro que Colón había vuelto a protagonizar un muy mal partido en condición de visitante.

Y antes el que había avisado fue Lago con una muy buena maniobra personal dentro del área, con un gran enganche, pero el remate se fue al lado del caño izquierdo

De los últimos 12 puntos que disputó fuera del Brigadier López, el Rojinegro apenas sumó un punto. Demostrando ser un equipo frágil cada vez que sale de Santa Fe y en esta ocasión perdiendo ante un rival que está en los últimos puestos.

Síntesis

Defensores Unidos: 1-Fabricio Henricot; 4-Juan Ponce De León, 2-Ariel Morales, 6-Matías Mariatti, 3-Luis Olivera; 8-Franco Lonardi, 5-Franco Sivetti, 10-Brian Guerra, 11-Alan Sombra; 7-Martín Peralta y 9-Javier Velázquez. DT: Darío Lema.

Colón: 1-Manuel Vicentini; 4-Ezequiel Herrera, 6-Hernán Lópes, 2-Paolo Goltz, 3-Facundo Castet; 5-Sebastián Prediger; 8-Federico Jourdan, 7-Nicolás Talpone, 10-Alexis Sabella, 11-Ignacio Lago; y 9-Axel Rodríguez. DT: Iván Delfino.

Goles: ST 7' Nicolás Leguizamón (C), 24' Rodrigo Juárez (CADU), 29' Javier Velázquez (CADU).

Cambios: ST 0' Nicolás Leguizamón x Rodríguez (C), 16' Franco Caballero x Lonardi (CADU), 22' Cristian Vega x Sabella (C), 24' Rodrigo Juárez x Sombra (CADU), 33' Christian Bernardi x Jourdan (C), Braian Guille x Prediger (C), 38' Nicolás González x Velázquez (CADU), Nicolás Cavagnero x Peralta (CADU), 46' Nicolás Delgadillo x Talpone (C).

Amonestados: Jourdan, Lópes, Castet y Goltz (C), Morales, Ponce De León, Juárez y Mariatti (CADU).

Árbitro: Juan Pafundi.

Estadio: Mario Lossino.