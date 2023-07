El abrazo del alma que erizó la piel de los hinchas de Colón

Recién a fines de 2022, Aliendro pudo empezar a mostrar con la camiseta de River todo lo que llevaba años insinuando en Colón. Ese potrero argentino que cuando aparece nos hace suspirar a todos. El mediocampista que pisa la pelota con los tapones, gambetea en corto con soltura y asiste con panorama. El que ordena en silencio, siempre bien parado, el que sabe meter y recuperar yendo al piso con igual elegancia amateur.

Este año, ya con Martín Demichelis como entrenador de River, Aliendro asumió mayor protagonismo. Le pasó a otros jugadores, tras la salida de Gallardo, pero a ninguno como al 29 del Millo. El nuevo DT lo eligió para ser el emblema de su estilo juego y para, en varios momentos, suplir al eterno Enzo Pérez como número 5. “El de volante central no es mi puesto, me cuesta un poco y estoy aprendiendo. Sé que tengo algunas falencias porque me gusta jugar más suelto”, admite.

El valor de Aliendro para River no se puede explicar desde los números. Si vamos a las cifras, los dígitos de su campaña en el campeón no son nada llamativos. En todos los rubros es correcto pero en ninguno destaca. Por ejemplo, en la Liga, apenas marcó 1 gol y dio 1 asistencia en 20 partidos. Tocó un promedio de 64 pelotas en cada juego y la entregó bien el 86% de la veces. En la Copa, tiene cifras similares pero hizo más goles, 2, y más importantes, ante Sporting Cristal y The Strongest.

Son cifras interesantes, claro, pero no significativos para un jugador tan importante en River. Lo que aporta Aliendro a este cuadro campeón no está en las estadísticas. Está en sus botines clásicamente negros, en la leve joroba de su figura cuando agarra la pelota y conduce esquivando patadas. En sus desplazamientos premonitorios y su inteligencia futbolística. Es lo que ven los que lo ven jugar. En su potrero eterno, su perseverancia y su amor por el fútbol. Eso que siempre tienen los campeones. Y los que mejor saben hacer esto de jugar a la pelota.

