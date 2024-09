"El acuerdo que hizo Colón con Ábila fue beneficioso para el club"

Consultado por las salidas de Rubén Botta y Ramón Ábila, detalló: "Si mal no recuerdo por Botta nos quedaron 250.000 dólares. Por su parte, Ábila no se quería quedar en el club y el tercer año de su contrato era muy alto, por eso su pase lo canjeamos por deudas que el club tenía y se lo queremos contar al socio en la asamblea, porque estaba atado a contratos de confidencialidad. Barracas nos pagó dentro del canje de la deuda, no estamos disconformes con el arreglo que hicimos, considero que fue beneficioso para Colón".

A la hora de contar la salida del colombiano Baldomero Perlaza expresó: "Perlaza se fue, se le debían dos sueldos cobraba un sueldo bastante alto en dólares, algo así como 30.000 dólares y arregló por una cifra mucho menor y se rescindió el contrato.

Y en cuanto al juicio iniciado por Alberto Espínola precisó: "Espínola reclama un contrato de 35.000 dólares por 18 meses, que es a dólar MEP, alrededor de 700000 dólares. Y nosotros le ofrecimos alrededor de 145.000 dólares que eran los meses que estuvo y no cobró, al valor de lo que nosotros creíamos que era el contrato que correspondía al valor de 15000 dólares mensuales. Ahora estamos esperando una contestación por parte de FIFA".

Sobre el tema Facundo Garcés aseveró: "Desde mi punto de vista, el reclamo de Lezcano no corre después del 1 de enero, ya que se le dio la prioridad de venta, pero el jugador no se vendió y se fue libre. Colón salió perjudicado porque no pudo transferir al jugador, para nosotros nunca fue suficiente la cifra que ofreció el Alavés. Nosotros tuvimos ofertas por más del doble de lo que ofrecía Alavés y Facundo no las aceptó y el solo quería jugar en el Alavés".

Y agregó: "Lanús ofreció 1.400.000 dólares por una parte inferior de su pase y Garcés no la aceptó. Y tuvo otra de México, la mejor oferta del Alavés fue la primera que era un préstamo con obligación de compra, pero muy lejos de lo que ofrecía Lanús que era 1.400.000 dólares de contado".