Más adelante, Adrián Marini esgrimió sobre la caída de Colón: "Llegué al entretiempo sin saber por qué Colón perdía, pero llegó por todos los sectores, no podía concretar, no tenemos el arco abierto, es una realidad que el rival cuando las tiene las hace, y eso te golpea, simplemente hay que seguir trabajando e intentando, en algún momento se va a revertir".

"Creo que el equipo mostró buenos momentos, en gran parte del partido jugó bien, más allá que las situaciones que se concretaron en el arco nuestro y no en el del rival, pero me queda la sensación que el equipo creó, jugó, y tuvo situaciones de gol, eso me deja tranquilo que ya vamos a concretar lo que tenemos".

18-09-2022_talleres_de_cordoba_y_colon (4).JPG Télam

Cuando se le preguntó por la lesión de Facundo Farías, Adrián Marini reveló: "Fue un entorsis de rodilla, la primera sensación que mostró fue que se trabó con el pasto, sintió un fuerte dolor, le están haciendo los estudios correspondientes pero no sería más que eso".

En cuanto a por qué hizo entrar a los jugadores más experimentados, en relación al duelo que Colón empató con San Lorenzo, Adrián Marini dijo: "Dije que había partidos muy seguidos, por lo cual hay que cuidar el físico, son decisiones que hay que ir tomando, pero creo que no me equivoqué, estuvieron a la altura, por eso mostró el equipo por momentos buen juego".

Sobre la cantidad de posiciones adelantadas permanentes de Wanchope Ábila, Facundo Farías advirtió: "Juega al límite, va a caer en posiciones adelantadas a veces y cuando no puede concretar".

"La idea era poder recuperar en la salida y atacar rápido, ya que sabíamos por dónde podían cometer errores, los agarramos mal parados en varias ocasiones, pero tuvimos varias chances de gol que no pudimos concretar", reveló Adrián Marini en otro tramo.

También se lo consultó sobre el buen nivel que mostró en Colón, Baldomero Perlaza, y Marini dijo: "Dije que a Baldomero le faltaba ritmo, juego, de a poco va levantando el nivel, él sabe, se da cuenta. Hace dos partidos que viene muy bien, viene bien en los entrenamientos, técnicamente es un jugador muy capaz, con Picco hicieron un gran partido en el medio"

Por último, se lo consultó sobre las cinco amarillas a las que llegaron Rafael Delgado y Wanchope Ábila, por lo que serán baja en Colón, y Adrián Marini reveló: "Hay que trabajar con respecto a eso, sabemos que no los tendremos a los dos, Teuten se está recuperando de una lesión, tampoco lo vamos a poder contar. Cuando nos encontremos veremos cómo vamos a trabajar por ese lateral".