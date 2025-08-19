Uno Santa Fe | Colón | Colón

El andar de Gigliotti en Colón pasó de la ilusión a la decepción

El arranque de Emmanuel Gigliotti con la camiseta de Colón despertó ilusión. Sin embargo con el correr de las fechas sus actuaciones no fueron las esperadas

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2025 · 11:56hs
Gigliotti despertó ilusión que luego se transformó en decepción.

En el comienzo del 2025 el nombre que despertaba una enorme ilusión en el mundo Colón era el de Emmanuel Gigliotti, no solo por su anterior paso en el club, sino por su trayectoria en equipos importantes.

El Puma pasó de la ilusión a la decepción

Y si bien se sabía que el Puma llegaba a Colón para ponerle un punto final a su carrera futbolística, su presencia generaba mucha esperanza, teniendo en cuenta el rendimiento de los delanteros sabaleros en el 2024.

El análisis de todos en el ambiente futbolístico indicaba que Colón con Gigliotti sumaba jerarquía. Absolutamente nadie discutía su incorporación.

Y los primeros partidos le dieron la razón a todos los que destacaron su arribo. Y es que el experimentado delantero convirtió tres goles en las primeras seis fechas que disputó Colón.

Su debut en la red fue en la 2ª fecha en el triunfo ante Nueva Chicago por 2-1. Posteriormente en la 4ª anotó en la victoria ante Chaco For Ever 2-1 y en la 6ª jornada cuando Colón venció a Central Norte 2-0.

Su racha goleadora continuó en la 9ª fecha, cuando el Sabalero cayó 2-1 ante Agropecuario y volvió a convertir en la 11ª jornada en la derrota 3-2 contra Chacarita.

Las estadísticas marcaban que Gigliotti había anotado cinco goles en 11 partidos y pese a que el equipo no andaba bien, el Puma cumplía con goles.

Pero luego de esas primeras 11 fechas en las que marcó cinco goles, pasaron 11 partidos en los que Gigliotti no convirtió, además de bajar mucho su rendimiento.

Al punto tal que Andrés Yllana lo relegó al banco de relevos. Y recién en la 23ª cuando Colón venció a Central Norte 4-3, el Puma volvió a convertir y lo hizo por duplicado.

Parecía que se revertía la racha negativa y que el goleador volvía a mostrar su mejor versión, pero resultó un espejismo, ya que en las últimas cuatro fechas no pudo festejar.

Recordando que ante San Telmo fue suplente ingresando en el complemento y que contra Agropecuario fue titular pero lo reemplazaron en el entretiempo.

Gigliotti es el jugador de Colón que más minutos sumó en el torneo, un total de 1986'. Lo que por un lado habla bien de su continuidad, ya que estuvo presente en todos los partidos.

Pero por el otro refleja que su rendimiento claramente fue de mayor a menor, despertando en el arranque ilusión que posteriormente se transformó en decepción.

Colón Emmanuel Gigliotti Puma
