Thiago Yossen se refirió a lo que representó su debut en Colón, en el Monumental, y expresó: "Nunca me imaginé formar parte del plantel ante River".

En la conferencia posterior a la dura derrota de Colón frente a Racing en el Brigadier López causó un gran revuelo las declaraciones de Néstor Gorosito, quien manifestó que no había jugadores en la Reserva en condiciones de ser promovidos a la Primera División. Sin embargo, a las pocas horas Thiago Yossen y Nicolás Utrera fueron avisados que debían presentarse el lunes a trabajar con el plantel que se prepararía para visitar a River.

Thiago Yossen habló con Radio Gol (FM 96.7) sobre su presente en el equipo que conduce Gorosito, mientras que también se refirió a lo que representó su debut en la Primera División de Colón, en la derrota frente a River en el Monumental.

"Antes del partido todos me han dado muchas palabras de aliento, para que este tranquilo. El Kily Vega fue uno de los que más se me acercó y me dio muchos consejos", comenzó contando Thiago Yossen sobre cómo vivió las horas previas a su debut en Colón.

Sobre cómo fue el momento donde le avisaron que debía comenzar a trabajar con la Primera de Colón, Toto Yossen indicó: "Ese domingo, (Adrián) Marini nos mandó por privado un mensaje que teníamos que entrenar en Primera el lunes, pero nunca nos imaginamos que íbamos a formar parte del plantel. Jugué de 5, de volante por afuera, pase por casi todos los puestos".

"Lo psicológico siempre está. Uno al no querer salir o querer dar todo corre de más. Para mí el cambio físico en tres días fue un ritmo totalmente distinto. Tenés mucho menos tiempo para resolver", remarcó en cuanto a la mala pasada que le jugó el físico en la derrota de Colón ante River.

Mientras que sobre quién es su espejo en el fútbol profesional, Thiago Yossen indicó: "Siempre hay alguien en quien te fijas, creo que en este momento es (Facundo) Garcés. La peleó mucho en inferiores, dio el 100, se esforzó muchísimo y por algo logró todo lo que logró".

"Llegar a casa y ver a toda mi familia fue hermoso, no lo esperaba. Lo más gracioso fue que lo organizaron en el grupo de la familia y de los nervios y la emoción que tenía, no lo pude ver. Pero fue algo muy lindo", cerró Thiago Yossen sobre el recibimiento que le dieron en su casa tras su debut en Colón.