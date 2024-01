El capitán de Colón estuvo ausente y maneja ofertas para salir

Facundo Garcés, capitán de Colón, no estuvo presente en la vuelta a los entrenamientos y maneja ofertas para emigrar

El capitán de Colón Facundo Garcés no se hizo presente en la vuelta a los entrenamientos.

La ausencia de Facundo Garcés en el predio 4 de junio causó sorpresa. Y no es para menos, ya que se trata del capitán de Colón y un jugador muy identificado con el club. En principio no existió ningún motivo para justificar que no haya concurrido, pero habrá que ver si en las próximas horas se conoce alguna información oficial.