El capitán de Colón no lo duda: "Pasamos por muchos golpes y nos fortaleció"

Osella: "Nosotros no nos paramos en el escenario de cuidar jugadores"

Más adelante opinó que "sabemos que tenemos un buen plantel, con buenos jugadores y todos nos respetan, tenemos un lindo partido para quedarnos con los tres puntos y dar un mensaje, es una buena medida para nosotros".

En cuanto a las cualidades del equipo chubutense, expresó: "No lo pude ver mucho, ganó varios partidos por un gol, en la última fecha de la primera rueda lo enfrentamos y no había una gran diferencia, es una categoría donde sabíamos que todo se iba a definir por detalles".

LEER MÁS: El DT de Colón descartó cuidar jugadores en capilla

Unidad en este momento

Goltz consideró también que "el equipo está muy bien, pasamos por muchos golpes y al grupo lo fortaleció, se viene la definición y es donde mejor hay que estar en lo futbolístico y anímicamente".

Luego soslayó que "tenemos que confiar en el equipo, nos crean pocas situaciones, vamos a necesitar de todos para convertir goles, son esos puntos que tenemos que mejorar".

El defensor no dudó en reconocer que "es un torneo difícil, nosotros interiormente sabíamos que era un año largo, uno hubiera querido llegar a una final, pero el objetivo sigue en pie, estamos todavía en carrera por el ascenso".

LEER MÁS: Profundo dolor en Colón por el fallecimiento del expresidente Marcelo Ferraro

La campaña como visitante

En referencia a lo que puede asomar, un partido único con desventaja deportiva, Goltz subrayó que "nos costó un montón ganar de visitante pero los últimos fueron distintos, ganamos uno y conseguimos puntos, necesitamos seguir con esa solidez, da confianza, al arquero, a la defensa y al equipo para trabajar más tranquilo".

En otro tramo de la charla también añadió que "quizás cuando tuvimos ese bajón no le encontramos la vuelta rápido, es un torneo apretado, justo, en todos los planteles que me tocó conseguir algo los bajones no fueron como acá".

Antes de su despedida, disparó: "Hay orden en el equipo, a cualquier rival se le complica, sabemos que la gente está impaciente, desde el inicio del año sabíamos que iba a ser complicado. Pedirle que nos apoye, nos hace muy bien que lo hagan".