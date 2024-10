El DT de Colón descartó cuidar jugadores en capilla

El DT de Colón, Diego Osella, reafirmó que la idea es poner todo para vencer a Deportivo Madryn, y no pensar en el Reducido. "Al que le toque tiene que estar preparado", tiró

En el inicio reconoció que "nosotros trabajamos de la misma manera que en partidos anteriores, tratando de encontrar el mejor once, sosteniendo lo bueno y mejorando cosas que no hicimos bien".

El capitán de Colón no lo duda: "Pasamos por muchos golpes y nos fortaleció"

Y luego, disparó: "Se nivelan fuerzas, son partidos únicos en primera fase, tenemos que seguir madurando como equipo, creciendo e intentar ganar el partido para que la confianza siga en alza. Imposible que guardemos jugadores, no nos sobra nada, con un partido importante por delante".

En cuando al árbitro que vendrá al Brigadier López, dijo que "con tranquilidad, tuvimos cuatro arbitrajes de muy buena manera, nos dieron tranquilidad y no nos vamos a apartar de eso, no me paro en los rumores".

Ser efectivo al momento de atacar

En otro tramo de la charla, el orientador rojinegro expresó que "hay que afinar un poco la puntería, estamos errando de abajo, tenemos los jugadores, son rachas, no las pudimos aprovechar con San Telmo y Rafaela, no abundan las situaciones, cuando la tenes y no aprovechas pasa eso".

Y luego, soslayó: "Es un equipo que intenta, nuestras formaciones fueron siempre pensando en el arco rival, los cambios salvo For Ever donde tuvimos inconvenientes con jugadores con fiebre, siempre pensamos en el arco rival. La idea es hacer un equipo duro e intención de llegar lejos".

En referencia a cómo están sus muchachos, sostuvo que "los chicos están muy bien, con gran clima y armonía, desde que estamos nosotros acá recibimos cosas buenas y predisposición para cerrar bien esta parte del torneo".

Jugar con lo mejor a mano

"Nosotros no nos paramos en el escenario de cuidar, independientemente en el riesgo que se corre, hay que afianzar la idea y no nos apartamos de eso, al que le toque tiene que estar preparado, hay que se consecuente del mensaje que damos. Nos vamos a seguir manejando como lo venimos haciendo".

En otro tramo de la charla expresó que "estamos dentro de la media de todo, si vieron Gimnasia-Brown, no abundan las situaciones, tenemos la obligación que ese funcionamiento se fluido para contar las ocasiones. Siempre pasó que si el jugador está en racha patea y se mete, hay que ejercitar mucho como lo estamos haciendo, que nuestro umbral de la tolerancia sea importante. Ojalá que podamos marcar para tener más tranquilidad en el desarrollo del partido. La gente es lógico se pone impaciente, hay que transmitir tranquilidad y confiar en la calidad de jugadores".

Tareas de definición

Osella también reconoció que durante la semana trabajaron mucho en ejercicios de definición, al apuntar que "se entrena como grupo, en lo individual, hay ejercicios de visualización de arco, movimiento en ofensiva, se presentan, Guille fue al espacio y no pudimos convertir, son momentos, hay que entenderlos, trabajarlos, la repetición ayuda mucho a mejorar, en eso estamos".

También admitió que "las estadísticas muestran que a Colón le costó como visitante pero el que tiene la ventaja no puede especular en la primera ronda. Hay que jugar a ganar 90', el que tiene ventaja sabe que cualquier error se paga caro".

Antes de su despedida, en referencia a Deportivo Madryn opinó que "vienen con la necesidad ellos de buscar el resultado, hace 13 fechas que no pierde Deportivo Madryn, es una cancha grande la nuestra, vamos a intentar protagonizar un partido con el arco de enfrente, el que sea más eficaz se lo va a llevar".