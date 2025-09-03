El Clásico Santafesino se jugará en Colón, pero la fecha sigue en suspenso

El esperado clásico entre Colón y Unión por la Copa Santa Fe ya tiene definido su escenario: será en la cancha del Sabalero. La localía se resolvió tras la victoria del equipo rojinegro por 2 a 1 ante Atlético y Tiro de Reconquista , en el duelo que definía quién avanzaba a las semifinales del torneo.

En aquel partido, Rodrigo Núñez había puesto en ventaja al Tricolor, pero Iván Ojeda se encargó de darle la vuelta al marcador con dos goles que lo convirtieron en la figura del encuentro. Atlético y Tiro tuvo la oportunidad de empatar desde el punto penal, pero el remate de Núñez se estrelló en el caño, y Ojeda cerró la victoria del Sabalero en el complemento.

La fecha del Clásico Santafesino sigue en suspenso

Si bien en los últimos días se había mencionado el sábado 13 de septiembre como posible fecha para el clásico, esa alternativa quedó finalmente descartada. Hasta el momento, no hay certezas sobre cuándo se disputará el partido, y la decisión definitiva dependerá de la Federación Santafesina de Fútbol.

Es importante destacar que la localía no se definió por sorteo ni por el historial reciente entre ambos equipos, sino por el reglamento de la Copa Santa Fe: en enfrentamientos a partido único, el encuentro se juega en el estadio del equipo de menor divisional. En este caso, Colón, que milita en la Primera Nacional, se considera de menor categoría que Unión, que compite en la Liga Profesional.

El clásico promete ser uno de los duelos más atractivos del certamen, con la expectativa de la afición santafesina por un choque histórico entre los dos clubes más representativos de la capital provincial. Por ahora, el día exacto del encuentro sigue siendo una incógnita, lo que mantiene en vilo a los hinchas y socios de ambas instituciones.