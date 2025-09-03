Uno Santa Fe | Colón | Colón

El Clásico Santafesino se jugará en Colón, pero la fecha sigue en suspenso

Colón y Unión deberán animar el Clásico Santafesino en semifinales de Copa Santa Fe. Quedó descartada la fecha del sábado 13 de septiembre.

Ovación

Por Ovación

3 de septiembre 2025 · 13:42hs
El Clásico Santafesino se jugará en Colón, pero la fecha sigue en suspenso

José Busiemi | UNO Santa Fe

El esperado clásico entre Colón y Unión por la Copa Santa Fe ya tiene definido su escenario: será en la cancha del Sabalero. La localía se resolvió tras la victoria del equipo rojinegro por 2 a 1 ante Atlético y Tiro de Reconquista, en el duelo que definía quién avanzaba a las semifinales del torneo.

LEER MÁS: José Alonso sería el candidato a presidente de Colón con el aval de José Vignatti

En aquel partido, Rodrigo Núñez había puesto en ventaja al Tricolor, pero Iván Ojeda se encargó de darle la vuelta al marcador con dos goles que lo convirtieron en la figura del encuentro. Atlético y Tiro tuvo la oportunidad de empatar desde el punto penal, pero el remate de Núñez se estrelló en el caño, y Ojeda cerró la victoria del Sabalero en el complemento.

La fecha del Clásico Santafesino sigue en suspenso

Si bien en los últimos días se había mencionado el sábado 13 de septiembre como posible fecha para el clásico, esa alternativa quedó finalmente descartada. Hasta el momento, no hay certezas sobre cuándo se disputará el partido, y la decisión definitiva dependerá de la Federación Santafesina de Fútbol.

LEER MÁS: La Asamblea en Colón será en noviembre y las elecciones en diciembre

Es importante destacar que la localía no se definió por sorteo ni por el historial reciente entre ambos equipos, sino por el reglamento de la Copa Santa Fe: en enfrentamientos a partido único, el encuentro se juega en el estadio del equipo de menor divisional. En este caso, Colón, que milita en la Primera Nacional, se considera de menor categoría que Unión, que compite en la Liga Profesional.

El clásico promete ser uno de los duelos más atractivos del certamen, con la expectativa de la afición santafesina por un choque histórico entre los dos clubes más representativos de la capital provincial. Por ahora, el día exacto del encuentro sigue siendo una incógnita, lo que mantiene en vilo a los hinchas y socios de ambas instituciones.

Colón Unión clásico santafesino
Scaloni: del análisis sobre Venezuela a la situación de Rodrigo De Paul

Un padre y una madre fueron detenidos por golpear a un alumno de la escuela Cristo Obrero

Rugby Championship: Los Pumas y dos finales en Australia

Scaloni: del análisis sobre Venezuela a la situación de Rodrigo De Paul

Un padre y una madre fueron detenidos por golpear a un alumno de la escuela Cristo Obrero

Rugby Championship: Los Pumas y dos finales en Australia

El posible último baile de Lionel Messi en Buenos Aires: cómo fue su paso por Argentina

Europa vuelve a vibrar con las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

José Alonso sería el candidato a presidente de Colón con el aval de José Vignatti

El Clásico Santafesino se jugará en Colón, pero la fecha sigue en suspenso

La Asamblea en Colón será en noviembre y las elecciones en diciembre

Jadar 2025: días y horarios confirmados para los deportes que se disputarán en la ciudad

Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional