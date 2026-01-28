El Colón de Medrán y Colotto sumó 15 refuerzos para rearmar el plantel

Tras un cierre de 2025 con 20 bajas, Colón encaró una renovación profunda. Medrán y Colotto apostaron a duplas conocidas y presencia en Primera Nacional.

El duro final de la temporada 2025 obligó a Colón a barajar y dar de nuevo. Con 20 salidas en el plantel profesional , la dirigencia y el cuerpo técnico debieron rearmar la estructura casi desde cero. La misión fue clara: sumar experiencia, conocimiento de la categoría y acelerar la adaptación grupal.

La magnitud de las bajas dejó a pocos referentes en pie y un grupo de juveniles que necesitaba respaldo. Ante ese escenario, Ezequiel Medrán junto al director deportivo Diego Colotto encabezaron un mercado de pases intenso, con una consigna marcada: armar prácticamente un plantel completo nuevo .

El perfil buscado no fue casual. La mayoría de los refuerzos cuentan con rodaje en Primera Nacional, una categoría exigente, física y de mucho ritmo, similar al contexto que deberá afrontar el Sabalero en 2026.

Duplas conocidas para acelerar la adaptación

Uno de los criterios más llamativos del mercado de pases fue la incorporación de sociedades ya probadas, con la intención de reducir los tiempos de adaptación futbolística dentro de un plantel prácticamente nuevo. En ese sentido, llegaron duplas que ya se conocen dentro del campo de juego, como Ignacio Antonio y Matías Muñoz, que compartieron mediocampo en Gimnasia de Mendoza, y Julián Marcioni junto a Alan Bonansea, quienes arrastran antecedentes de conexión ofensiva. A ellos se suma la zaga compuesta por Pier Barrios y Federico Rasmussen, defensores que coincidieron en experiencias previas y aportan conocimiento mutuo y coordinación en defensa. La meta es clara: evitar que el equipo deba “conocerse desde cero” en plena competencia y comenzar a generar automatismos desde la pretemporada.

El Sabalero sumó incorporaciones en todas las líneas, buscando equilibrio entre experiencia, dinámica y variantes tácticas.

Altas:

Matías Budiño (arquero) Leandro Allende (lateral izquierdo) Ignacio Antonio (volante central) Matías Godoy (extremo) Pier Barrios (defensor central) Julián Marcioni (extremo) Matías Muñoz (volante central) Emanuel Beltrán (lateral derecho) Lucas Cano (delantero) Federico Lértora (volante central) Alan Bonansea (delantero) Sebastián Olmedo (defensor central) Mauro Peinipil (lateral derecho) Darío Sarmiento (extremo) Federico Rasmussen (el Defensor central tiene un acuerdo de palabra con la institución)

Se trata de un recambio profundo que modifica estructura, jerarquías y funcionamiento respecto al plantel anterior.

El desafío de Medrán: identidad nueva y resultados rápidos

Con una base prácticamente renovada, el gran reto para Ezequiel Medrán será construir identidad en tiempo récord. La ventaja es haber sumado futbolistas con recorrido, roce y conocimiento de contextos adversos. La apuesta de Colón no fue al azar ni a la proyección a largo plazo, sino a competitividad inmediata, sosteniendo a los juveniles del club pero rodeándolos de experiencia.