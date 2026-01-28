Uno Santa Fe | Colón | Colón

El Colón de Medrán y Colotto sumó 15 refuerzos para rearmar el plantel

Tras un cierre de 2025 con 20 bajas, Colón encaró una renovación profunda. Medrán y Colotto apostaron a duplas conocidas y presencia en Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

28 de enero 2026 · 17:37hs
El Colón de Medrán y Colotto sumó 15 refuerzos para rearmar el plantel

El duro final de la temporada 2025 obligó a Colón a barajar y dar de nuevo. Con 20 salidas en el plantel profesional, la dirigencia y el cuerpo técnico debieron rearmar la estructura casi desde cero. La misión fue clara: sumar experiencia, conocimiento de la categoría y acelerar la adaptación grupal.

Colón y un mercado de pases de reconstrucción total

La magnitud de las bajas dejó a pocos referentes en pie y un grupo de juveniles que necesitaba respaldo. Ante ese escenario, Ezequiel Medrán junto al director deportivo Diego Colotto encabezaron un mercado de pases intenso, con una consigna marcada: armar prácticamente un plantel completo nuevo.

El perfil buscado no fue casual. La mayoría de los refuerzos cuentan con rodaje en Primera Nacional, una categoría exigente, física y de mucho ritmo, similar al contexto que deberá afrontar el Sabalero en 2026.

LEER MÁS: Neris no quiere renovar en Colón y se desplomó su arribo a América de Cali

Duplas conocidas para acelerar la adaptación

Uno de los criterios más llamativos del mercado de pases fue la incorporación de sociedades ya probadas, con la intención de reducir los tiempos de adaptación futbolística dentro de un plantel prácticamente nuevo. En ese sentido, llegaron duplas que ya se conocen dentro del campo de juego, como Ignacio Antonio y Matías Muñoz, que compartieron mediocampo en Gimnasia de Mendoza, y Julián Marcioni junto a Alan Bonansea, quienes arrastran antecedentes de conexión ofensiva. A ellos se suma la zaga compuesta por Pier Barrios y Federico Rasmussen, defensores que coincidieron en experiencias previas y aportan conocimiento mutuo y coordinación en defensa. La meta es clara: evitar que el equipo deba “conocerse desde cero” en plena competencia y comenzar a generar automatismos desde la pretemporada.

El Sabalero sumó incorporaciones en todas las líneas, buscando equilibrio entre experiencia, dinámica y variantes tácticas.

Altas:

  1. Matías Budiño (arquero)

  2. Leandro Allende (lateral izquierdo)

  3. Ignacio Antonio (volante central)

  4. Matías Godoy (extremo)

  5. Pier Barrios (defensor central)

  6. Julián Marcioni (extremo)

  7. Matías Muñoz (volante central)

  8. Emanuel Beltrán (lateral derecho)

  9. Lucas Cano (delantero)

  10. Federico Lértora (volante central)

  11. Alan Bonansea (delantero)

  12. Sebastián Olmedo (defensor central)

  13. Mauro Peinipil (lateral derecho)

  14. Darío Sarmiento (extremo)

  15. Federico Rasmussen (el Defensor central tiene un acuerdo de palabra con la institución)

Se trata de un recambio profundo que modifica estructura, jerarquías y funcionamiento respecto al plantel anterior.

LEER MÁS: Cuatro juveniles de Colón convocados a la Selección Argentina del Ascenso

El desafío de Medrán: identidad nueva y resultados rápidos

Con una base prácticamente renovada, el gran reto para Ezequiel Medrán será construir identidad en tiempo récord. La ventaja es haber sumado futbolistas con recorrido, roce y conocimiento de contextos adversos. La apuesta de Colón no fue al azar ni a la proyección a largo plazo, sino a competitividad inmediata, sosteniendo a los juveniles del club pero rodeándolos de experiencia.

Colón Medrán Colotto refuerzos
Noticias relacionadas
cuatro juveniles de colon convocados a la seleccion argentina del ascenso

Cuatro juveniles de Colón convocados a la Selección Argentina del Ascenso

colon ya tiene dia y hora para jugar ante ferro en el brigadier lopez por la 3ª fecha

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Ferro en el Brigadier López por la 3ª fecha

necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de colon

"Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón"

alonso: vamos a demostrar con documentos como encontramos el club

Alonso: "Vamos a demostrar con documentos cómo encontramos el club"

Lo último

El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Último Momento
El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

River sorprende con la incorporación del ecuatoriano Kendry Páez

River sorprende con la incorporación del ecuatoriano Kendry Páez

La frase de Riquelme que ilusiona a Boca: Este año vamos a ganar todo

La frase de Riquelme que ilusiona a Boca: "Este año vamos a ganar todo"

Ovación
Neris no quiere renovar en Colón y se desplomó su arribo a América de Cali

Neris no quiere renovar en Colón y se desplomó su arribo a América de Cali

Cuello ya se siente parte de Unión: Quiero darlo todo por esta camiseta

Cuello ya se siente parte de Unión: "Quiero darlo todo por esta camiseta"

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Ferro en el Brigadier López por la 3ª fecha

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Ferro en el Brigadier López por la 3ª fecha

Los suplentes de Colón no pudieron con Patronato en el Predio 4 de Junio

Los suplentes de Colón no pudieron con Patronato en el Predio 4 de Junio

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"