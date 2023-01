El continente se hace eco de la aparición de Bauti Ojeda en Colón

Una de las sorpresas de la pretemporada fue la inclusión del pibe Bautista Ojeda, de apenas 14 años. Algo que no suele verse atendiendo a que todavía está en proceso de maduración y crecimiento. "La intención es premiar a los jugadores que hacen méritos en cualquier categoría, a que pasen por la Primera y conozcan la experiencia. Bauti no es un refuerzo, porque es un niño, pero está entrenando. Son como clases adelantadas. Es un jugador con visión de juego. Un volante como Bochini, que sabe leer el fútbol, pero está en desarrollo y no hay que apurar los procesos. Queremos cuidar el patrimonio del club", argumentó el técnico sobre esta idea.

Bautista Ojeda.jpg La inclusión de Bautista Ojeda fue una de las sorpresas de Marcelo Saralegui en la pretemporada en Uruguay. Prensa Colón

El santotomesino, que fue siempre llevado por su padre al predio 4 de Junio para la primera parte del trabajo, fue capitán de la Selección Argentina Sub 15. Sus condiciones llamaron la atención de Javier Mascherano, que lo citó a la Sub 20 para que se vaya adaptando a un nuevo ritmo y roce.

En su categoría, marca diferencias portando la camiseta 10. Saralegui se enteró y pidió precisiones al coordinador de inferiores, para luego realizar esta apuesta. Dejó en claro que no tiene apremios para que pegue el salto, sino que pretende que vea cómo se trabaja en el máximo nivel.

Amén de todo esto, Bauti Ojeda ya sumó sus primeros minutos en los ensayos informales ante Vélez y la Selección uruguaya Sub 20. Todo esto hizo que ya fuera noticia en el ámbito nacional. Más que nada por la edad. Pero la repercusión ahora traspasó las fronteras.

Fue resaltado por algunos espacios del continente, quedando en el foco del seguimiento. Un volante creativo que recién está dando sus primeros pasos en todo sentido. En Colón quieren llevarlo de a poco, porque "es un niño", pero ya lo van formando.