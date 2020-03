La cuarentena obligatoria, que obviamente incluye el fútbol, encuentra a los habitantes argentinos en sus casas, intentando pasar estos días difíciles donde la única consigna es frenar el avance del coronavirus. El partido entre Rosario Central y Colón fue el último que se disputó en la Copa Superliga, pues la organización resolvió después de dicho duelo paralizar la actividad. Precisamente en el Gigante de Arroyito, Luis Rodríguez integró el banco de suplentes en la vuelta de Eduardo Domínguez, aunque no vio acción. Desde Tucumán, la Pulga charló con LT10 en este presente complicado para los argentinos.

PulgaRodríguez.jpg Sin fútbol, Luis Rodríguez pasa los días junto a su familia aislado por la pandemia del coronavirus, pero sin dejar de pensar en Colón Prensa Colón

En el inicio reconoció que "es una medida muy buena y bien tomada, porque no es para menos por la situación que atraviesa el mundo. Ojalá que todos lo puedan hacer. Hay veces que algunos no pueden por trabajo, pero todos los que tenemos la chance de quedarnos en casa, hagámoslo. Así que ahora estoy disfrutando un poco de la familia, pero se sabe que no se puede estar como uno quisiera. Pero hay que cumplir con esto impulsando a que la gente tome conciencia. No son vacaciones. Esto es una medida para frenar el virus".

El delantero tucumano no dudó en afirmar que "hay muchas noticias falsas y la realidad es que no hay que pensar en el fútbol sino en la familia y los seres queridos. En mi caso, mi vieja es la que supera los 60 años y pienso en eso, al igual que la salud de mis hijos. El fútbol es mi trabajo, pero las prioridades son claras y en este caso eso es secundario. En la medida que pase el virus se volverá a jugar, pero la realidad es que cada día se pone más complicado".

Braian Galván y Pulga Rodríguez.jpg El fútbol está frenado y Luis Rodríguez habló sobre el coronavirus y todo lo que rodea a Colón

Si bien es complicado abordar el plano deportivo, Luis Rodríguez no esquivó hablar del presente de Colón con el último triunfo después del arribo de Eduardo Domínguez. En este sentido afirmó que "me parece un buen técnico. No lo conocía. Tiene buenas ideas y es moderno. Más allá de todo, los resultados tienen que acompañar para que sea beneficioso para el club. Ya se volvió a ganar de visitante y ojalá le vaya muy bien, porque eso quiere decir que al plantel también. Tenemos que pensar en trabajar y cumplir las decisiones del técnico".

El oriundo de Simoca, al momento de dar su visión respecto al cambio que mostró Colón en el Gigante de Arroyito, expresó que "son los mismos jugadores a los que a veces no se le dan los resultados y donde parece que está todo mal. Es así como se va un técnico y se genera un cambio tan brusco que es complicado de explicar. Nos pone contentos ganar, pero me pone triste también que un entrenador se quede sin laburo por los resultados, pero el fútbol tiene esto. No hay explicaciones sobre estas cosas. Le pasa a todos".

A la luz de los acontecimientos, la final perdida de la Copa Sudamericana en Asunción ante Independiente del Valle marcó un camino complicado, con dos entrenadores que perdieron su cargo y un equipo que quedó al borde del descenso. Respecto a esto, Pulga enfatizó: "La final quedará marcada para toda la vida. Para bien o para mal. Ojalá que Colón próximamente tenga otra chance y la gane para que se olvide de lo sucedido en Paraguay. El club pasó muchos años sin tener esta posibilidad y en el fútbol no siempre se puede ganar. Capaz ese día no teníamos el equipo necesario para ganarle a un Independiente del Valle que hoy es puntero en su zona de la Copa Libertadores".

En la parte final, dedicó unas palabras para aquellos que lo critican con mala fe. Al respecto, Luis Rodríguez dijo: "El fútbol son momentos. Los delanteros vivimos de los goles y las asistencias. Cuando no podés hacer eso se empieza a notar. En otros momentos le daba con el hombro y la metía y ahora no. Es entendible que la gente se ponga mal. Lo que no comparto es que piensen que salimos a perder. En mis 16 años de carrera nunca lo contemplé. Es imposible que un jugador salga a perder. No lo hace con sus amigos en el barrio y menos a nivel profesional. Si ya no tuviera ganas me quedo en mi casa".