El descargo de Saralegui: "Me voy dolido, porque creía que podía levantar esta situación en Colón"

Este martes por la tarde pasó por el predio para despedirse del plantel y le deseó suerte a Néstor Gorosito, su reemplazante. En charla con el programa Dame Radio que se emite por LT9 AM 1150, el charrúa sigue sin salir del impacto que le causo este paso en falso en el club al que le tiene tanto cariño: " Siento un poco de impotencia, porque creía que podía levantar esta situación . En el Clásico se necesitaban los tres puntos, porque estábamos obligados por la poca producción y no se pudo dar. Me voy dolido, pero fuerte. No derrotado. Creo que teníamos plantel para haberlo ganado y mejorar en las otras fechas".

• LEER MÁS: ¡Puso el gancho! Pipo Gorosito ya es el nuevo de Colón

"Si ganaba el Clásico tenía chances de seguir. Necesitaba sí o sí un resultado positivo para el grupo. Cuando vine el año se aplicó a lo que le pedí y absorbí un poco la responsabilidad para liberar a los jugadores. Desde ya, teníamos otro tipo de jugadores. El equipo ahora estaba armado y solo había que ajustar algunas piezas", agregó.

• LEER MÁS: La dirigencia de Colón dejó de improvisar y fue a lo seguro

En otro tramo de la charla, Saralegui entendió que el quiebre se dio en la caída ante Sarmiento en Santa Fe: "El Clásico lo pedí. Ante Sarmiento debimos haberlo ganarlo, pero no se dio. Preocupó esto a la dirigencia, entonces una victoria en el Clásico me podía dar otra chance, pero no llegó. El triunfo era todo. La responsabilidad cuando no se suma es del técnico. A veces un palo te saca de tu trabajo".

Marcelo Saralegui 1.jpeg Marcelo Saralegui se fue "dolido, pero fuerte, no derrotado" de Colón. UNO Santa Fe / José Busiemi

Dentro de la charla, insistió: "No voy a polemizar con el presidente. No era fácil conseguir primeros nombres de jugadores. Nosotros nunca manejamos nombres de manera pública, porque Colón no está con la parte económica liberada como para traer jugadores de cierto renombre. Los nombres primarios no vinieron, sino los que estaban en una segunda hilera, que obviamente son buenos. En este sentido de la guerra que hay en el mercado, tuvimos elegir lo que pudimos. No llegaron los que buscamos".

• LEER MÁS: Colón vuelve a perder por lesión a Troncoso

"Los jugadores hicieron todo para salir adelante. Estoy seguro. Se necesitaban los refuerzos antes para ensamblar el grupo. Pero ya es parte del pasado. De Colón me llevó una gran experiencia. Lamentablemente, no se tuvo paciencia y la dirigencia tuvo que tomar decisiones", gatilló.

• LEER MÁS: Fernández: "Puedo revertir la situación en Colón"

En el final, recalcó: "Lo de Ábila fue algo que guardamos para nosotros, que barrimos para adentro y la verdad que es que Wanchope no está en las mejores condiciones físicas. Es un jugador importante. El grupo quedó medio sentido por tener muchas más vacaciones y su condición, además de la lesión, le restó. Me hubiera gustado tenerlo en mejor forma, pero tampoco hay que cargar las tintas en él, que nos podía dar mucho gol".