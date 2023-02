Fernández: "Puedo revertir la situación en Colón"

Brian Fernández tendrá una nueva oportunidad en Colón. Después de muchas idas y vueltas, finalmente el delantero no jugará en Chile y quedará vinculado a la entidad del barrio Centenario.

En declaraciones a TyC Sports afirmó que "son los últimos meses que me quedan en Colón y se que puedo revertir la situación en la cual no tuve mucha continuidad. Viene un técnico nuevo, empezaré entrenado no sé si en Reserva primero, pero voy a continuar en Colón de acá hasta junio”.

Más adelante, admitió que "estoy bien, tengo muchas ganas de revertir la situación y jamás quise lastimar a nadie. Es un problema personal que tengo que luchar día a día y trato de mejorar para hacerlo mejor”.

Para luego, subrayar: "Daré lo mejor de mi y esperaré que el técnico esté de acuerdo conmigo para poder estar".

En la parte final, no dudó en decir que "quiero aportar lo mío en estos últimos meses. Que sepan que nunca quise hacerle daño a la gente. Yo siempre quise hacer lo mejor. Si el técnico me ve bien y predispuesto, espero ser parte del equipo de Primera División".